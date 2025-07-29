Челябинец предстанет перед судом за угрозу зарезать начальника отдела дознания

Житель Челябинска предстанет перед судом по делу об угрозе убийством в адрес начальника отдела дознания. Таким образом он пытался вернуть изъятый квадроцикл, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в июне. Незадолго до этого мужчина попался пьяным за рулем квадроцикла. Транспортное средство в итоге было изъято. Возвращать его челябинец решил с помощью угроз: пришел в здание отдела полиции с ножом, начал кричать, что зарежет начальника отдела дознания. Сотрудники угрозыска задержали его. При установлении его личности выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!