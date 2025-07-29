29 июля 2025

Челябинец предстанет перед судом за угрозу зарезать начальника отдела дознания

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина угрожал начальнику отдела ножом
Мужчина угрожал начальнику отдела ножом Фото:

Житель Челябинска предстанет перед судом по делу об угрозе убийством в адрес начальника отдела дознания. Таким образом он пытался вернуть изъятый квадроцикл, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в июне. Незадолго до этого мужчина попался пьяным за рулем квадроцикла. Транспортное средство в итоге было изъято. Возвращать его челябинец решил с помощью угроз: пришел в здание отдела полиции с ножом, начал кричать, что зарежет начальника отдела дознания. Сотрудники угрозыска задержали его. При установлении его личности выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим. 

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Житель Челябинска предстанет перед судом по делу об угрозе убийством в адрес начальника отдела дознания. Таким образом он пытался вернуть изъятый квадроцикл, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в июне. Незадолго до этого мужчина попался пьяным за рулем квадроцикла. Транспортное средство в итоге было изъято. Возвращать его челябинец решил с помощью угроз: пришел в здание отдела полиции с ножом, начал кричать, что зарежет начальника отдела дознания. Сотрудники угрозыска задержали его. При установлении его личности выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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