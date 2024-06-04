Циклон из Италии и полярный фронт несут грозы в Свердловскую область

05 июня 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни над регионом будут греметь грозы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU К Среднему Уралу приближается средиземноморский циклон Radha, который сформировался в Италии. Вкупе с холодным полярным фронтом, который также надвигается на регион, он принесет грозовую активность. Прогнозом погоды на ближайшую неделю поделился синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В сторону Среднего Урала смещается циклон. Он имеет средиземноморское происхождение, сформировался в районе Италии 30 мая и получил в европейской классификации имя Radha. Воздушная масса в системе циклона теплая и имеет высокое влагосодержание. Такие условия приводят к формированию гроз не только на фронтах (на границах воздушных масс), но и вне их (внутримассовые грозы)», — написал метеоролог. Одновременно к региону с запада приближается холодный полярный фронт. Он достигнет границ области 5 мая утром и в течение дня будет двигаться через область на восток. «Высокая влажность, в том числе и на высотах вплоть до 10 км, совместно с динамической конвекцией на фронте говорят о том, что грозовая активность может начаться уже в утренние часы», — добавил Пулин. В среду, 5 мая, в Свердловской области ночью ожидается 10…15 градусов, днем 26…31. По западу и северу до 20…25 градусов тепла. В Екатеринбурге будет переменная облачность, кратковременные дожди, при грозе — ливневые осадки. Вероятность грозы — 55%. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный, 2-7 м/с, при грозе порывы до 11-16 м/с. Ночью в столице Урала ожидается 15…17, днем 24…26 градусов. В четверг, 6 июня, ночью прогнозируется 16, днем 24 градусов. В пятницу, 7 июня, ночью 15, днем 19. В субботу, 8 июня, термометр ночью покажут 13, днем 18. В воскресенье, 9 июня, ночью будет 11, днем 21. В понедельник, 10 июня, ночью ожидается 12, днем температура воздуха повысится до 23 градусов. Во вторник, 11 июня, ночью 14, днем 26 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К Среднему Уралу приближается средиземноморский циклон Radha, который сформировался в Италии. Вкупе с холодным полярным фронтом, который также надвигается на регион, он принесет грозовую активность. Прогнозом погоды на ближайшую неделю поделился синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В сторону Среднего Урала смещается циклон. Он имеет средиземноморское происхождение, сформировался в районе Италии 30 мая и получил в европейской классификации имя Radha. Воздушная масса в системе циклона теплая и имеет высокое влагосодержание. Такие условия приводят к формированию гроз не только на фронтах (на границах воздушных масс), но и вне их (внутримассовые грозы)», — написал метеоролог. Одновременно к региону с запада приближается холодный полярный фронт. Он достигнет границ области 5 мая утром и в течение дня будет двигаться через область на восток. «Высокая влажность, в том числе и на высотах вплоть до 10 км, совместно с динамической конвекцией на фронте говорят о том, что грозовая активность может начаться уже в утренние часы», — добавил Пулин. В среду, 5 мая, в Свердловской области ночью ожидается 10…15 градусов, днем 26…31. По западу и северу до 20…25 градусов тепла. В Екатеринбурге будет переменная облачность, кратковременные дожди, при грозе — ливневые осадки. Вероятность грозы — 55%. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный, 2-7 м/с, при грозе порывы до 11-16 м/с. Ночью в столице Урала ожидается 15…17, днем 24…26 градусов. В четверг, 6 июня, ночью прогнозируется 16, днем 24 градусов. В пятницу, 7 июня, ночью 15, днем 19. В субботу, 8 июня, термометр ночью покажут 13, днем 18. В воскресенье, 9 июня, ночью будет 11, днем 21. В понедельник, 10 июня, ночью ожидается 12, днем температура воздуха повысится до 23 градусов. Во вторник, 11 июня, ночью 14, днем 26 градусов.