В ХМАО обвалилась стоимость аренды квартир

В Ханты-Мансийском автономном округе стала снижаться стоимость аренды квартир. К концу весны средние цены на съемное жилье в Сургуте упали на 6%.
«Средняя стоимость месячной аренды двухкомнатной квартиры в Сургуте на конец мая составила около 35,5 тысяч рублей. С начала прошлого месяца цена упала примерно на 6%», — следует из статистики сервиса Restate. Согласно данным, основное удорожание аренды по городу с начала года пришлось на середину весны.
Аналогично стоимость съемного жилья в это время повышалась и в Нижневартовске. Однако уже в мае цены вновь снизились в пределах 20%. Сейчас в среднем снять «двушку» здесь стоит около 28 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что больше всего в ХМАО за год подорожало вторичное жилье. Тогда аналитики «Авито» сообщали, что средняя стоимость квадратного метра таких квартир выросла на 13%.
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