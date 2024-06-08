За привлечение мигрантов к труду челябинскому бизнесмену грозит миллионный штраф

За незаконное привлечение мигрантов в качестве подсобных рабочих в цехе по переработке гранита в Сосновском районе Челябинской области предпринимателю грозит штраф до 800 тысяч рублей. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Установлен индивидуальный предприниматель, который незаконно использовал труд мигрантов в качестве подсобных рабочих в цехе по переработке гранита в Сосновском районе. Нарушителю грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно привлеченного иностранного работника либо приостановление деятельности сроком до 90 суток», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Работодатель привлечен к ответственности по части первой статьи 18.15 («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства») Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В рамках проведения федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2024» пресечено три факта нарушения мигрантами порядка въезда в Россию. Речь идет об иностранцах, которым запрещен въезд в страну, но они поменяли данные на родине и вернулись в РФ. Еще двое мигрантов, отбывших наказание за тяжкие преступления, депортированы на родину.
В Чебаркуле ранее военные следователи вместе с сотрудниками полиции и городского военкомата проведи рейд по местам возможного пребывания мигрантов. Нарушителей доставили в военкомат для постановки на учет, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО по Чебаркульскому гарнизону. Всего с начала года на воинский учет были поставлены более 40 бывших иностранцев, получивших гражданство РФ.
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