Суд признал законным доначисление налогов на показаниях свидетелей в Челябинске

Верховный суд РФ признал законным решение налоговиков Челябинской области, которые доначислили предпринимательнице налоги, основываясь на основаниях свидетелей. Об этом 11 июня сообщило РБК со ссылкой на решение суда.
«Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России встала на сторону Федеральной налоговой службы (ФНС) в споре о доначислении около 275 тысяч рублей налогов на основании свидетельских показаний. Коллегия признала, что если налогоплательщик уклонялся от уплаты налогов, а документов по учету доходов и расходов нет, то инспекторы вправе определить сумму налога „расчетным методом“ на основе собранной информации о конкретном налогоплательщике и аналогичных налогоплательщиках. Теперь этот принцип может получить распространение в делах о скрытых зарплатах», — сообщает информагентство.
Налоговая инспекция Центрального района Челябинска в 2020 году провела выездную проверку предпринимательницы Елены Новоселовой, занимавшейся сдачей в аренду недвижимости. Период проверки — с 2017 по 2019 годы. По результатам проверки женщине были доначислены налоги на сумму более трех миллионов рублей. Новоселова оспорила это решение в арбитражном суде региона, и суд отказал налоговикам в претензиях на 275 тысяч (из общей суммы в три миллиона).
С этим не согласились налоговики, однако им не удалось доказать свою правоту в апелляции и кассации. Дело в том, что факты получения Новоселовой денег от арендаторов, на которые были доначислены налоги в сумме 275 тысяч рублей, были подтверждены только свидетельскими показаниями.
Дело дошло до Верховного суда РФ. В итоге коллегия суда поддержала заявление налоговиков и вернула дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области в части доначисления 275 тысяч рублей. Эксперты РБК заявили о том, что избежать участия в подобных судебных разбирательствах предприниматели могут, полностью документируя поступающие доходы.
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