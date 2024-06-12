ЕР поздравила граждан с Днем России. Фото

12 июня 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Праздничные мероприятия в честь Дня России прошли по всей стране Фото: Илья Московец © URA.RU Партия «Единая Россия» поздравила жителей страны с Днем России, отметив значимость праздника для национального самосознания и единства. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его слова приводятся на сайте партии. Он добавил, что Россия — это люди крепкие духом и с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины. В честь праздника «Единая Россия» провела серию праздничных мероприятий, охвативших все уголки страны. Партия устроила патриотические флешмобы, культурные и спортивные события, концерты и тематические автопробеги. В Омске, Владивостоке и других городах были организованы шествия, тематические площадки и масштабные развертывания национального флага. Автопробеги с российскими флагами прошли в Севастополе, Калуге и ДНР, а в Московской области колонна авто выстроилась в символическую форму буквы «Z». В Горно-Алтайске местные жители подняли огромный флаг на гору, в Биробиджане провели массовую зарядку, а в Чите устроили творческую акцию. В Херсонской области и ЛНР волонтеры «Единой России» раздали патриотические ленты и пряники, а также провели акцию «Я люблю Россию». Секретарь Курганского регионального отделения Партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков в День России обратился к жителям области. Он поздравил их с праздником и заявил, что самое главное богатство страны — это люди, которые трудятся во имя процветания Родины, хранят и преумножают ее вековые традиции. «Время бросает нам вызовы, но мы сделаем все, чтобы наши внуки гордились нами, как мы гордимся нашими дедами и прадедами», — заключил он. Александр Ильтяков в День России поздравил к жителей Курганской области Фото: Предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» поздравила жителей страны с Днем России, отметив значимость праздника для национального самосознания и единства. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его слова приводятся на сайте партии. Он добавил, что Россия — это люди крепкие духом и с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины. В честь праздника «Единая Россия» провела серию праздничных мероприятий, охвативших все уголки страны. Партия устроила патриотические флешмобы, культурные и спортивные события, концерты и тематические автопробеги. В Омске, Владивостоке и других городах были организованы шествия, тематические площадки и масштабные развертывания национального флага. Автопробеги с российскими флагами прошли в Севастополе, Калуге и ДНР, а в Московской области колонна авто выстроилась в символическую форму буквы «Z». В Горно-Алтайске местные жители подняли огромный флаг на гору, в Биробиджане провели массовую зарядку, а в Чите устроили творческую акцию. В Херсонской области и ЛНР волонтеры «Единой России» раздали патриотические ленты и пряники, а также провели акцию «Я люблю Россию». Секретарь Курганского регионального отделения Партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков в День России обратился к жителям области. Он поздравил их с праздником и заявил, что самое главное богатство страны — это люди, которые трудятся во имя процветания Родины, хранят и преумножают ее вековые традиции. «Время бросает нам вызовы, но мы сделаем все, чтобы наши внуки гордились нами, как мы гордимся нашими дедами и прадедами», — заключил он.