ТАСС: на брата Галкина* подали в суд

13 июня 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

Брат иноагента Максима Галкина Дмитрий является соучредителем ООО «Оружейные мастерские» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление от ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» в отношении ООО «Оружейные мастерские», соучредителем которого является брат известного юмориста Максима Галкина (признан иноагентом Минюстом РФ), Дмитрий Галкин. Иск подан на сумму свыше двух миллионов рублей. Новость по теме Чем занимается брат Максима Галкина*, у которого прошли обыски «В суд поступил иск ОАО 'Завод им. В. А. Дегтярева' к ООО 'Оружейные мастерские'. Сумма исковых требований составляет 2 млн 172 тысяч 771 рубль», — сообщили в Арбитражном суде Москвы, пишет ТАСС. В настоящее время дата рассмотрения иска не назначена, а подробности претензий завода к компании не разглашаются. Завод имени Дегтярева специализируется на производстве стрелкового оружия для Министерства обороны России, в то время как «Оружейные мастерские» выпускают боеприпасы для оборонных нужд. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, Дмитрий Галкин владеет 25% акций «Оружейных мастерских». У бывшего силовика Дмитрия Галкина прошли обыски. По информации источников ТАСС, силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. *Максим Галкин признан иноагентом Минюстом РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление от ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» в отношении ООО «Оружейные мастерские», соучредителем которого является брат известного юмориста Максима Галкина (признан иноагентом Минюстом РФ), Дмитрий Галкин. Иск подан на сумму свыше двух миллионов рублей. «В суд поступил иск ОАО 'Завод им. В. А. Дегтярева' к ООО 'Оружейные мастерские'. Сумма исковых требований составляет 2 млн 172 тысяч 771 рубль», — сообщили в Арбитражном суде Москвы, пишет ТАСС. В настоящее время дата рассмотрения иска не назначена, а подробности претензий завода к компании не разглашаются. Завод имени Дегтярева специализируется на производстве стрелкового оружия для Министерства обороны России, в то время как «Оружейные мастерские» выпускают боеприпасы для оборонных нужд. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, Дмитрий Галкин владеет 25% акций «Оружейных мастерских». У бывшего силовика Дмитрия Галкина прошли обыски. По информации источников ТАСС, силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. *Максим Галкин признан иноагентом Минюстом РФ