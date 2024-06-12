12 июня 2024
11 июня 2024

В зоне СВО погиб рядовой из Пермского края Алексей Новиньков

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом пройдет 13 июня
Прощание с бойцом пройдет 13 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рамках проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой из Березников (Пермский край) Алексей Новиньков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Алексей Новиньков. Администрация Березников выражает глубокие соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с прикамским военнослужащим состоится 13 июня в березниковском культурно-деловом центре по улице Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 10:00.

Боец погиб при исполнении воинского долга
Боец погиб при исполнении воинского долга
Фото:

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В рамках проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой из Березников (Пермский край) Алексей Новиньков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Алексей Новиньков. Администрация Березников выражает глубокие соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Прощание с прикамским военнослужащим состоится 13 июня в березниковском культурно-деловом центре по улице Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 10:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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