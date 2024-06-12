В зоне СВО погиб рядовой из Пермского края Алексей Новиньков

Прощание с бойцом пройдет 13 июня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В рамках проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой из Березников (Пермский край) Алексей Новиньков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Алексей Новиньков. Администрация Березников выражает глубокие соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с прикамским военнослужащим состоится 13 июня в березниковском культурно-деловом центре по улице Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 10:00.
Боец погиб при исполнении воинского долга
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