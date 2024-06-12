12 июня 2024

В ХМАО спикер думы завел видеоблог о том, как вырастить овощи на Севере. Видео

Спикер думы Нижневартовска Сатинов завел дачный видеоблог
© Служба новостей «URA.RU»
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Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов делится с подписчиками видео о том, как выращивать овощи на Севере
Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов делится с подписчиками видео о том, как выращивать овощи на Севере Фото:

Спикер думы Нижневартовска (ХМАО) Алексей Сатинов завел дачно-огородный видеоблог. На своей странице «Вконтакте» он поделился секретами выращивания перцев и редиски на Севере.

«Дорогие друзья, запускаю новую рубрику на своей странице „Вконтакте“. Буду рассказывать вам в формате видео о своем любимом занятии — огородничестве», — поделился председатель гордумы с подписчиками.

В планах — добавить контент по животноводству (спикер думы разводит кур) и обустройству дачи. «Если, конечно, работа будет позволять», — поделился Сатинов с журналистом агентства (он совмещает пост председателя на неосвобожденной основе и должность главного врача Нижневартовской окружной клинической больнице — прим. URA.RU).

Блогерство набирает популярность среди югорских политиков — мэр Белоярского Сергей Маненков регулярно публикует видеорецепты. Кулинарные блоги ведут время от времени ведут депутат думы ХМАО Александр Сальников и нижневартовский коммунист Анатолий Криста. Однако Сатинов оказался первым из политиков Югры, который решил специализироваться именно в сфере огородничества. Запрос на такой контент есть — видео о пересадке перцев набрало более семи тысяч просмотров за сутки.

Видео: Алексей Сатинов «Вконтакте» https://vk.com/video161119833_456239064

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Спикер думы Нижневартовска (ХМАО) Алексей Сатинов завел дачно-огородный видеоблог. На своей странице «Вконтакте» он поделился секретами выращивания перцев и редиски на Севере. «Дорогие друзья, запускаю новую рубрику на своей странице „Вконтакте“. Буду рассказывать вам в формате видео о своем любимом занятии — огородничестве», — поделился председатель гордумы с подписчиками. В планах — добавить контент по животноводству (спикер думы разводит кур) и обустройству дачи. «Если, конечно, работа будет позволять», — поделился Сатинов с журналистом агентства (он совмещает пост председателя на неосвобожденной основе и должность главного врача Нижневартовской окружной клинической больнице — прим. URA.RU). Блогерство набирает популярность среди югорских политиков — мэр Белоярского Сергей Маненков регулярно публикует видеорецепты. Кулинарные блоги ведут время от времени ведут депутат думы ХМАО Александр Сальников и нижневартовский коммунист Анатолий Криста. Однако Сатинов оказался первым из политиков Югры, который решил специализироваться именно в сфере огородничества. Запрос на такой контент есть — видео о пересадке перцев набрало более семи тысяч просмотров за сутки. Видео: Алексей Сатинов «Вконтакте» https://vk.com/video161119833_456239064
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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