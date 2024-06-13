Продавцы снизили цену на кафе в центре Челябинска

В Челябинске на 1,1 млн снизили цену на кафе «Амазонка»
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Ностальгические кафе. Тюмень, обед, общепит, блюда, питание, столовая
Продавец снизил цену на кафе в центре Челябинска (архивное фото) Фото:

Расположенное в Челябинске на улице Красной кафе «Амазонка» предлагают приобрести за 16,9 млн рублей. Ранее его стоимость продавец оценил в 18 млн. Об этом сообщается на сайте интернет-объявлений.

«Помещение свободного назначения площадью 349 кв. метров. Находится в цокольном этаже на улице Красной. Большой трафик с тротуара, высокий автомобильный трафик. Центр города. Отдельный вход», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В феврале 2024 года собственник предлагал общепит за 18 млн рублей. Причину продажи он не указал.

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Расположенное в Челябинске на улице Красной кафе «Амазонка» предлагают приобрести за 16,9 млн рублей. Ранее его стоимость продавец оценил в 18 млн. Об этом сообщается на сайте интернет-объявлений. «Помещение свободного назначения площадью 349 кв. метров. Находится в цокольном этаже на улице Красной. Большой трафик с тротуара, высокий автомобильный трафик. Центр города. Отдельный вход», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В феврале 2024 года собственник предлагал общепит за 18 млн рублей. Причину продажи он не указал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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