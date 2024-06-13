Продавцы снизили цену на кафе в центре Челябинска

Продавец снизил цену на кафе в центре Челябинска (архивное фото)
Расположенное в Челябинске на улице Красной кафе «Амазонка» предлагают приобрести за 16,9 млн рублей. Ранее его стоимость продавец оценил в 18 млн. Об этом сообщается на сайте интернет-объявлений.
«Помещение свободного назначения площадью 349 кв. метров. Находится в цокольном этаже на улице Красной. Большой трафик с тротуара, высокий автомобильный трафик. Центр города. Отдельный вход», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
В феврале 2024 года собственник предлагал общепит за 18 млн рублей. Причину продажи он не указал.
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