10 февраля 2024
09 февраля 2024

В Челябинске выставили на продажу кафе «Амазонка» за 18 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ресторан с детьми. Екатеринбург, официант, ресторан троекуров
Помещение находится на цокольном этаже (фото из архива) Фото:

В Челябинске за 18 миллионов рублей продается кафе «Амазонка», расположенное в центре города. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Продается общепит, расположен на цокольном этаже, имеется отдельный вход с улицы. Чистовая отделка, проведено центральное отопление», — говорится в объявлении. Стоимость объекта составляет 18 млн рублей.

Общая площадь помещения составляет 350 квадратных метров. Причины продажи не указаны.

Фото из кафе «Амазонка»
Фото из кафе «Амазонка»
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске за 18 миллионов рублей продается кафе «Амазонка», расположенное в центре города. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продается общепит, расположен на цокольном этаже, имеется отдельный вход с улицы. Чистовая отделка, проведено центральное отопление», — говорится в объявлении. Стоимость объекта составляет 18 млн рублей. Общая площадь помещения составляет 350 квадратных метров. Причины продажи не указаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...