Помещение находится на цокольном этаже (фото из архива)
В Челябинске за 18 миллионов рублей продается кафе «Амазонка», расположенное в центре города. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».
«Продается общепит, расположен на цокольном этаже, имеется отдельный вход с улицы. Чистовая отделка, проведено центральное отопление», — говорится в объявлении. Стоимость объекта составляет 18 млн рублей.
Общая площадь помещения составляет 350 квадратных метров. Причины продажи не указаны.
Фото из кафе «Амазонка»
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