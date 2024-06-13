13 июня 2024

Ушедшая из РФ Coca-Cola снова зарегистрировала свои товарные знаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Американская компания намерена вернуться на российский рынок
Американская компания намерена вернуться на российский рынок Фото:

Американский производитель Coca-Cola решил зарегистрировать товарные знаки компании в России. Соответствующая заявка в апреле была направлена The Coca-Cola Company в Роспатент. Информация об этом содержится в базе ведомства.

«The Coca-Cola Company, который вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на базу Роспатента. Этот шаг может говорить о планах компании вернуться на российский рынок.

Фирма Coca-Cola стремится сохранить права на свои товарные знаки в России, подчеркивает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По мнению партнера практики интеллектуальной собственности Comply Максима Али, The Coca-Cola Company может вернуться в РФ, поэтому заранее беспокоится о юридическом статусе брендов.

Гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиньшина предупреждает о возможности аннулирования товарных знаков при их неиспользовании в России на протяжении трех лет. «Товарные знаки Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые ушли с российского рынка в 2022 году, могут потерять правовую охрану уже в 2025 году», — уточняет Акиньшина. Это связано с нормами российского законодательства о товарных знаках.

Компания Coca-Cola решила уйти с рынка России в марте 2022 года. Эта фирма является крупнейшим в мире производителем безалкогольных напитков.

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Американский производитель Coca-Cola решил зарегистрировать товарные знаки компании в России. Соответствующая заявка в апреле была направлена The Coca-Cola Company в Роспатент. Информация об этом содержится в базе ведомства. «The Coca-Cola Company, который вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на базу Роспатента. Этот шаг может говорить о планах компании вернуться на российский рынок. Фирма Coca-Cola стремится сохранить права на свои товарные знаки в России, подчеркивает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По мнению партнера практики интеллектуальной собственности Comply Максима Али, The Coca-Cola Company может вернуться в РФ, поэтому заранее беспокоится о юридическом статусе брендов. Гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиньшина предупреждает о возможности аннулирования товарных знаков при их неиспользовании в России на протяжении трех лет. «Товарные знаки Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые ушли с российского рынка в 2022 году, могут потерять правовую охрану уже в 2025 году», — уточняет Акиньшина. Это связано с нормами российского законодательства о товарных знаках. Компания Coca-Cola решила уйти с рынка России в марте 2022 года. Эта фирма является крупнейшим в мире производителем безалкогольных напитков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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