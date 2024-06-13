Прокуратура взяла на контроль ЧП с жителем Нижневартовска, который избил детей

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку после публикации в СМИ информации о том, что мужчина избивал детей на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — сообщается на сайте.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что в Нижневартовске мужчина избивал подростков на детской площадке. Его задержали прибывшие на вызов сотрудники полиции.
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