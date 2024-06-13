13 июня 2024

Прокуратура взяла на контроль ЧП с жителем Нижневартовска, который избил детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением детьми в Нижневартовске
Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением детьми в Нижневартовске Фото:

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку после публикации в СМИ информации о том, что мужчина избивал детей на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — сообщается на сайте.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в Нижневартовске мужчина избивал подростков на детской площадке. Его задержали прибывшие на вызов сотрудники полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовска организовала проверку после публикации в СМИ информации о том, что мужчина избивал детей на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — сообщается на сайте. Ранее в СМИ появились публикации о том, что в Нижневартовске мужчина избивал подростков на детской площадке. Его задержали прибывшие на вызов сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...