Бастрыкин заинтересовался жителем ХМАО, который избивал детей возле школы

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Мужчина, который избивал детей, был задержан
Мужчина, который избивал детей, был задержан Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию, в которой мужчина избивал детей на площадке возле школы Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Председатель СКР поручил организовать процессуальную проверку по факту совершения противоправных действий мужчиной в ХМАО. Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СКР по ХМАО Алексею Мязину», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В СМИ была размещена публикация о том, что в Нижневартовске мужчина беспричинно избивал подростков на детской площадке, находящейся на территории школы. Заметив происходящее, охранник образовательного учреждения вызвал сотрудников правоохранительных органов. Мужчина был задержан.

Ранее в окружном УМВД журналисту URA.RU сообщили, что в Нижневартовске полицейские задержали полуголого мужчину. Очевидцы пожаловались, что он приставал к детям возле школы, а также избивал их.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию, в которой мужчина избивал детей на площадке возле школы Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  «Председатель СКР поручил организовать процессуальную проверку по факту совершения противоправных действий мужчиной в ХМАО. Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СКР по ХМАО Алексею Мязину», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.  В СМИ была размещена публикация о том, что в Нижневартовске мужчина беспричинно избивал подростков на детской площадке, находящейся на территории школы. Заметив происходящее, охранник образовательного учреждения вызвал сотрудников правоохранительных органов. Мужчина был задержан. Ранее в окружном УМВД журналисту URA.RU сообщили, что в Нижневартовске полицейские задержали полуголого мужчину. Очевидцы пожаловались, что он приставал к детям возле школы, а также избивал их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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