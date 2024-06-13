Бастрыкин заинтересовался жителем ХМАО, который избивал детей возле школы

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию, в которой мужчина избивал детей на площадке возле школы Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СКР поручил организовать процессуальную проверку по факту совершения противоправных действий мужчиной в ХМАО. Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СКР по ХМАО Алексею Мязину», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В СМИ была размещена публикация о том, что в Нижневартовске мужчина беспричинно избивал подростков на детской площадке, находящейся на территории школы. Заметив происходящее, охранник образовательного учреждения вызвал сотрудников правоохранительных органов. Мужчина был задержан.
Ранее в окружном УМВД журналисту URA.RU сообщили, что в Нижневартовске полицейские задержали полуголого мужчину. Очевидцы пожаловались, что он приставал к детям возле школы, а также избивал их.
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