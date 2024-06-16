Из СИЗО-1 в Ростове, где захватили заложников, раздались выстрелы

16 июня 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

В СИЗО в Ростове слышны выстрелы, не уточняется, кто их произвел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В Ростове-на-Дону в СИЗО, где шестеро осужденных захватили заложников, раздались выстрелы. Об этом сообщили журналисты. «Выстрелы слышны в районе СИЗО Ростова, где захвачены сотрудники», — передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что преступников пытаются убедить сложить оружие и сдаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону в СИЗО, где шестеро осужденных захватили заложников, раздались выстрелы. Об этом сообщили журналисты. «Выстрелы слышны в районе СИЗО Ростова, где захвачены сотрудники», — передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что преступников пытаются убедить сложить оружие и сдаться.