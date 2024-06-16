Из СИЗО-1 в Ростове, где захватили заложников, раздались выстрелы

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В СИЗО в Ростове слышны выстрелы, не уточняется, кто их произвел Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В Ростове-на-Дону в СИЗО, где шестеро осужденных захватили заложников, раздались выстрелы. Об этом сообщили журналисты.

«Выстрелы слышны в районе СИЗО Ростова, где захвачены сотрудники», — передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что преступников пытаются убедить сложить оружие и сдаться.

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В Ростове-на-Дону в СИЗО, где шестеро осужденных захватили заложников, раздались выстрелы. Об этом сообщили журналисты. «Выстрелы слышны в районе СИЗО Ростова, где захвачены сотрудники», — передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что преступников пытаются убедить сложить оружие и сдаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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