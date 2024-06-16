Из СИЗО-1 в Ростове, где захватили заложников, раздались выстрелы

В СИЗО в Ростове слышны выстрелы, не уточняется, кто их произвел
новость из сюжетаВ СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников
В Ростове-на-Дону в СИЗО, где шестеро осужденных захватили заложников, раздались выстрелы. Об этом сообщили журналисты.
«Выстрелы слышны в районе СИЗО Ростова, где захвачены сотрудники», — передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что преступников пытаются убедить сложить оружие и сдаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.