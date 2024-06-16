16 июня 2024

Около 16 тысяч человек пострадали в Турции в первый день Курбан-байрама: причины, правила жертвоприношения

В Турции около 16 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях в Курбан-байрам
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году мусульмане отмечают Курбан-Байрам с 16 по 20 июня
В этом году мусульмане отмечают Курбан-Байрам с 16 по 20 июня Фото:

В Турции в рамках празднования Курбан-байрама пострадали порядка 16 тысяч человек. Каждый из них получил порезы. По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа, причина заключается в том, что животных режут непрофессионалы. Подробнее о правилах жертвоприношения узнаете из материала URA.RU.

Как правильно провести обряд жертвоприношения

В исламской культуре жертвоприношение является одним из важнейших религиозных обрядов, символизирующих покорность Аллаху и стремление помочь ближнему. Этот акт выполняют в рамках праздника Курбан-байрам, также известного как Ид аль-Адха.

Жертвоприношение разрешено совершаться как в день празднования, так и в течение трех дней после Курбан-байрама. К обряду необходимо готовиться заранее. Нельзя точить ножи на глазах животного и совершать ритуал на глазах других животных.

Перед началом ритуала животному закрывают уши и глаза. На месте обряда его кладут на левый бок. При этом животное должно быть направлено в сторону Мекки. После прочтения молитвы животному перерезают три артерии на шее, после выпускают кровь в яму. Ее подготавливают заранее.

Какой скот приносят в жертву

Зачастую для праздничного обряда мусульмане выбирают годовалых овец или баранов. В качестве жертвы используют двухлетних коров и быков, а также пятилетних верблюдов.

Животное должно быть здоровым, без каких-либо недостатков. На праздник нельзя убивать больное и слабое. Запрещено приносить в жертву беременных, стерилизованных животных или тех, у которых отсутствуют части тела.

Также существуют исключения, которые позволяют заколоть животное на Ид аль-Адха. К незначительным изъянам относятся:

  • врожденные повреждения ушей и хвоста;
  • небольшие повреждения на ушах;
  • отсутствие зубов;
  • врожденные маленькие;
  • относительно спокойное животное.
К снятию шкуры приступают после того, как животное перестало подавать признаки жизни
К снятию шкуры приступают после того, как животное перестало подавать признаки жизни
Фото:

Кому можно не делать жертвоприношение на Курбан Айт

Праздник жертвоприношения Курбан Айт приходит на 70 день после окончания поста Ораза. День исчисляется в соответствии с лунным календарем, и каждый год дата меняется с поправкой в 10 дней.

Согласно верованию мусульман, ритуал жертвоприношения является обязательным для всех, достигших совершеннолетнего возраста. По словам советника председателя духовного управления мусульман Казахстана Кенжетая Дуйсенбайя, если человек, намеревающийся принести в жертву, не может самостоятельно зарезать животное, он может обратиться за помощью к специальному мяснику. Овца и коза забиваются от имени одного человека. Верблюда и быка можно заколоть от имени одного человека или от имени семи человек.

Как распоряжаются мясом жертвенного животного

Верующие мусульмане обязаны раздать часть мяса жертвенного животного факирам (беднякам) и мискинам (нуждающимся). Важно, чтобы доля, отданная в качестве милостыни, не была слишком маленькой и чтобы мясо было передано в сыром виде. Существует порядок предпочтительности:

  • съесть несколько кусков и раздать остальное, так как употребление мяса жертвенного животного для того, кто совершает жертвоприношение — сунна;
  • съесть треть мяса и раздать остальное;
  • съесть треть мяса, треть раздать в качестве милостыни и треть подарить состоятельным людям.

Запрещено передавать во владение какой-либо части жертвенного животного состоятельным людям, при этом разрешено угощать их и передавать им его в виде подарка. Если жертвоприношение стало обязательным для человека, то он должен все мясо, шкуру и части жертвенного животного раздать в качестве милостыни.

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В Турции в рамках празднования Курбан-байрама пострадали порядка 16 тысяч человек. Каждый из них получил порезы. По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа, причина заключается в том, что животных режут непрофессионалы. Подробнее о правилах жертвоприношения узнаете из материала URA.RU. Как правильно провести обряд жертвоприношения В исламской культуре жертвоприношение является одним из важнейших религиозных обрядов, символизирующих покорность Аллаху и стремление помочь ближнему. Этот акт выполняют в рамках праздника Курбан-байрам, также известного как Ид аль-Адха. Жертвоприношение разрешено совершаться как в день празднования, так и в течение трех дней после Курбан-байрама. К обряду необходимо готовиться заранее. Нельзя точить ножи на глазах животного и совершать ритуал на глазах других животных. Перед началом ритуала животному закрывают уши и глаза. На месте обряда его кладут на левый бок. При этом животное должно быть направлено в сторону Мекки. После прочтения молитвы животному перерезают три артерии на шее, после выпускают кровь в яму. Ее подготавливают заранее. Какой скот приносят в жертву Зачастую для праздничного обряда мусульмане выбирают годовалых овец или баранов. В качестве жертвы используют двухлетних коров и быков, а также пятилетних верблюдов. Животное должно быть здоровым, без каких-либо недостатков. На праздник нельзя убивать больное и слабое. Запрещено приносить в жертву беременных, стерилизованных животных или тех, у которых отсутствуют части тела. Также существуют исключения, которые позволяют заколоть животное на Ид аль-Адха. К незначительным изъянам относятся: Кому можно не делать жертвоприношение на Курбан Айт Праздник жертвоприношения Курбан Айт приходит на 70 день после окончания поста Ораза. День исчисляется в соответствии с лунным календарем, и каждый год дата меняется с поправкой в 10 дней. Согласно верованию мусульман, ритуал жертвоприношения является обязательным для всех, достигших совершеннолетнего возраста. По словам советника председателя духовного управления мусульман Казахстана Кенжетая Дуйсенбайя, если человек, намеревающийся принести в жертву, не может самостоятельно зарезать животное, он может обратиться за помощью к специальному мяснику. Овца и коза забиваются от имени одного человека. Верблюда и быка можно заколоть от имени одного человека или от имени семи человек. Как распоряжаются мясом жертвенного животного Верующие мусульмане обязаны раздать часть мяса жертвенного животного факирам (беднякам) и мискинам (нуждающимся). Важно, чтобы доля, отданная в качестве милостыни, не была слишком маленькой и чтобы мясо было передано в сыром виде. Существует порядок предпочтительности: Запрещено передавать во владение какой-либо части жертвенного животного состоятельным людям, при этом разрешено угощать их и передавать им его в виде подарка. Если жертвоприношение стало обязательным для человека, то он должен все мясо, шкуру и части жертвенного животного раздать в качестве милостыни.
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