17 июня 2024

В Сургуте невесты посоревнуются в метании букетов

© Служба новостей «URA.RU»
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В турнире победит невеста, которая дальше всех бросит букет
В турнире победит невеста, которая дальше всех бросит букет Фото:

В Сургуте (ХМАО) для невест устроят турнир в метании свадебных букетов, который пройдет на площадке торгового центра «Аура». Победительнице достанется главный приз — тур в тюменский спа-отель. Об этом URA.RU сообщила менеджер по маркетингу «Ауры» Екатерина Егорова.

«Мероприятие проводится уже второй раз на площадке торгового центра. Это возможность еще раз надеть свадебное платье и почувствовать себя в центре праздника. Также участвовать могут все желающие девушки. Единственное условие — наличие белоснежного платья», — поделилась с агентством Егорова.

Каждой участнице нужно будет бросить букет как можно дальше. Самая меткая невеста выиграет тур на двоих в тюменский спа-отель.

Ранее URA.RU рассказывало о соревнованиях малышей в ползании на скорость. Интерактив прошел в Сургуте в честь Дня защиты детей.

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В Сургуте (ХМАО) для невест устроят турнир в метании свадебных букетов, который пройдет на площадке торгового центра «Аура». Победительнице достанется главный приз — тур в тюменский спа-отель. Об этом URA.RU сообщила менеджер по маркетингу «Ауры» Екатерина Егорова. «Мероприятие проводится уже второй раз на площадке торгового центра. Это возможность еще раз надеть свадебное платье и почувствовать себя в центре праздника. Также участвовать могут все желающие девушки. Единственное условие — наличие белоснежного платья», — поделилась с агентством Егорова. Каждой участнице нужно будет бросить букет как можно дальше. Самая меткая невеста выиграет тур на двоих в тюменский спа-отель. Ранее URA.RU рассказывало о соревнованиях малышей в ползании на скорость. Интерактив прошел в Сургуте в честь Дня защиты детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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