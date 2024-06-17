В Сургуте невесты посоревнуются в метании букетов

В Сургуте (ХМАО) для невест устроят турнир в метании свадебных букетов, который пройдет на площадке торгового центра «Аура». Победительнице достанется главный приз — тур в тюменский спа-отель. Об этом URA.RU сообщила менеджер по маркетингу «Ауры» Екатерина Егорова.
«Мероприятие проводится уже второй раз на площадке торгового центра. Это возможность еще раз надеть свадебное платье и почувствовать себя в центре праздника. Также участвовать могут все желающие девушки. Единственное условие — наличие белоснежного платья», — поделилась с агентством Егорова.
Каждой участнице нужно будет бросить букет как можно дальше. Самая меткая невеста выиграет тур на двоих в тюменский спа-отель.
Ранее URA.RU рассказывало о соревнованиях малышей в ползании на скорость. Интерактив прошел в Сургуте в честь Дня защиты детей.
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