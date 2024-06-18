Челябинцы предпочитают разводиться к концу лета

В Челябинской области больше всего разводов приходится на август
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году наибольшее число разводов пришлось на август – 1585 заявлений
В 2023 году наибольшее число разводов пришлось на август – 1585 заявлений Фото:

В Челябинской области наибольшее число разводов по итогам 2023 года состоялось в конце лета. Пик количества расторжений брака пришелся на август и октябрь, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС.

«В 2023 году наибольшее число расторжений браков пришлось на август — 1585 заявлений. В октябре показатель составил 1542 заявления», — сообщила URA.RU исполняющая обязанности председателя регионального госкомитета Елена Ефимова.

На третьем месте по числу разводов май — 1496 пар. В апреле показатель составил 1493 пары, а в марте — 1462. Притом меньше всего разводов пришлось на февраль — 1156 пар. В остальные месяцы число превышало 1300 заявлений.

«С начала 2024 года в регионе зафиксировано 6807 актовых записей о расторжении брака, о заключении — 6528. Важно понимать, что количество регистраций брака нельзя сопоставить разводам, так как свой союз расторгают женившиеся в прошлый период», — уточнила URA.RU Ефимова.

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В Челябинской области наибольшее число разводов по итогам 2023 года состоялось в конце лета. Пик количества расторжений брака пришелся на август и октябрь, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС. «В 2023 году наибольшее число расторжений браков пришлось на август — 1585 заявлений. В октябре показатель составил 1542 заявления», — сообщила URA.RU исполняющая обязанности председателя регионального госкомитета Елена Ефимова. На третьем месте по числу разводов май — 1496 пар. В апреле показатель составил 1493 пары, а в марте — 1462. Притом меньше всего разводов пришлось на февраль — 1156 пар. В остальные месяцы число превышало 1300 заявлений. «С начала 2024 года в регионе зафиксировано 6807 актовых записей о расторжении брака, о заключении — 6528. Важно понимать, что количество регистраций брака нельзя сопоставить разводам, так как свой союз расторгают женившиеся в прошлый период», — уточнила URA.RU Ефимова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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