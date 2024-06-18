18 июня 2024

Бастрыкин проверит длительное нерасселение аварийки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья из пенсионерки, инвалида и 8-летнего ребенка не может переехать из аварийки в Мегионе
Семья из пенсионерки, инвалида и 8-летнего ребенка не может переехать из аварийки в Мегионе Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку жалобы пенсионерки, проживающей с сыном-инвалидом и 8-летним внуком. По ее словам, их длительное время не расселяют из многоквартирного дома в Мегионе (ХМАО), который признан аварийным, сообщили в информационном центре СК РФ.

«Обратилась пенсионерка из ХМАО по вопросу длительного нерасселения многоквартирного дома в городе Мегионе. Несмотря на признание здания, 1978 года постройки, аварийным в декабре прошлого года, до настоящего времени права заявительницы, а также членов ее семьи — сына, являющегося инвалидом, и восьмилетнего внука не реализованы», — написано в telegram-канале ведомства.

При этом, семье предлагают переехать в благоустроенное жилье, но только при условии доплаты. В данный момент они не могут себе этого позволить в связи с трудным материальным положением.

Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по ХМАО Алексею Мязину поручено доложить о ее результатах и итоговом решении.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку жалобы пенсионерки, проживающей с сыном-инвалидом и 8-летним внуком. По ее словам, их длительное время не расселяют из многоквартирного дома в Мегионе (ХМАО), который признан аварийным, сообщили в информационном центре СК РФ. «Обратилась пенсионерка из ХМАО по вопросу длительного нерасселения многоквартирного дома в городе Мегионе. Несмотря на признание здания, 1978 года постройки, аварийным в декабре прошлого года, до настоящего времени права заявительницы, а также членов ее семьи — сына, являющегося инвалидом, и восьмилетнего внука не реализованы», — написано в telegram-канале ведомства. При этом, семье предлагают переехать в благоустроенное жилье, но только при условии доплаты. В данный момент они не могут себе этого позволить в связи с трудным материальным положением. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по ХМАО Алексею Мязину поручено доложить о ее результатах и итоговом решении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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