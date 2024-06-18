Супруги из ХМАО придумали тур, который погрузит туристов в жизнь семьи из тайги

Супруги Марущак из Нефтеюганского района (ХМАО) придумали новый трехдневный тур-перезагрузку, Он позволит туристам окунуться в жизнь в жизнь семьи из тайги, рассказали в правительстве ХМАО.
«Новый маршрут для туристов придумали супруги Марущак из Нефтеюганского района. Он позволит гостям не только полностью погрузиться в жизнь семьи из тайги, но постичь тонкости северного быта — от знакомства с традиционной рыбалкой до изготовления национальной одежды и посуды», — написано в telegram-канале ведомства.
Таким образом семья Марущак решила показать людям свои «жизнь, быт, как это есть на самом деле». Сейчас они ведут активные строительные работы — планируется возвести несколько уютных домиков для туристов. Чтобы добраться до них, потребуется несколько часов провести в лодке, а после пройти через болото пешком
Команда проекта VK «Места» составила топ самых интересных локаций в ХМАО по итогам медиаэкспедиции известных блогеров, которые недавно приезжали в округ. В список попали развлекательные и культурные места в Сургуте и Ханты-Мансийске.
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