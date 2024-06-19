В Копейске изменят маршруты двух автобусов

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В Копейске поменяют маршруты следования автобусов №16 и №22
В Копейске поменяют маршруты следования автобусов №16 и №22 Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, изменят маршруты следования популярных автобусов №16 и №22. Об этом сообщили в местном МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».

«С 20 июня движение муниципального маршрута регулярных перевозок №16 „Автовокзал — Ул. Мира“ переносится с проспекта Коммунистический на проспект Славы в прямом и обратном направлениях. Также с 20 июня движение муниципального маршрута регулярных перевозок №22 „Автовокзал — Зуевка — Старокамышинск“ будет осуществляться в посёлке Старокамышинск „, — уточнили в пресс-службе организации.

В пресс-службе МУПа уточнили, что маршрут 22 автобуса пройдет по улицам Коммунистическая, Троицкая, Крымская через новые остановки общественного транспорта «Поселок Старокамышинск» и «Улица Крымская». Кроме того, теперь маршрут №22 работает ежедневно (в том числе в выходные дни).

Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске водители маршрутки №125 (автовокзал Копейска-железнодорожный вокзал Челябинска) 1 апреля отказались выходить в рейс из-за изменения маршрута. Водители после перевода на регтариф не хотят возить полные салоны людей по разбитым дорогам новых микрорайонов и отказались работать.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, изменят маршруты следования популярных автобусов №16 и №22. Об этом сообщили в местном МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». «С 20 июня движение муниципального маршрута регулярных перевозок №16 „Автовокзал — Ул. Мира“ переносится с проспекта Коммунистический на проспект Славы в прямом и обратном направлениях. Также с 20 июня движение муниципального маршрута регулярных перевозок №22 „Автовокзал — Зуевка — Старокамышинск“ будет осуществляться в посёлке Старокамышинск „, — уточнили в пресс-службе организации. В пресс-службе МУПа уточнили, что маршрут 22 автобуса пройдет по улицам Коммунистическая, Троицкая, Крымская через новые остановки общественного транспорта «Поселок Старокамышинск» и «Улица Крымская». Кроме того, теперь маршрут №22 работает ежедневно (в том числе в выходные дни). Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске водители маршрутки №125 (автовокзал Копейска-железнодорожный вокзал Челябинска) 1 апреля отказались выходить в рейс из-за изменения маршрута. Водители после перевода на регтариф не хотят возить полные салоны людей по разбитым дорогам новых микрорайонов и отказались работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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