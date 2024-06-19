В Копейске изменят маршруты двух автобусов

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, изменят маршруты следования популярных автобусов №16 и №22. Об этом сообщили в местном МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».
«С 20 июня движение муниципального маршрута регулярных перевозок №16 „Автовокзал — Ул. Мира“ переносится с проспекта Коммунистический на проспект Славы в прямом и обратном направлениях. Также с 20 июня движение муниципального маршрута регулярных перевозок №22 „Автовокзал — Зуевка — Старокамышинск“ будет осуществляться в посёлке Старокамышинск „, — уточнили в пресс-службе организации.
В пресс-службе МУПа уточнили, что маршрут 22 автобуса пройдет по улицам Коммунистическая, Троицкая, Крымская через новые остановки общественного транспорта «Поселок Старокамышинск» и «Улица Крымская». Кроме того, теперь маршрут №22 работает ежедневно (в том числе в выходные дни).
Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске водители маршрутки №125 (автовокзал Копейска-железнодорожный вокзал Челябинска) 1 апреля отказались выходить в рейс из-за изменения маршрута. Водители после перевода на регтариф не хотят возить полные салоны людей по разбитым дорогам новых микрорайонов и отказались работать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!