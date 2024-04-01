В Копейске водители маршруток отказались выходить в рейс

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Маршрутки. Челябинск, билет
Водители не выезжают с территории автовокзала Копейска Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, водители маршрутки №125 (автовокзал Копейска-железнодорожный вокзал Челябинска) 1 апреля отказались выходить в рейс из-за изменения маршрута. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Копейске на этом маршруте с 1 апреля сменился перевозчик, сам маршрут переведен на регтариф и увеличена протяженность и количество остановок. Водители не хотят возить полные салоны людей по разбитым дорогам новых микрорайонов и отказались выходить в рейс», — сообщил URA.RU источник.

По данным источника URA.RU, после отмены 139 маршрута жителям Копейска приходится добираться до Челябинска с пересадками, поэтому новая схема движения могла бы исправить проблему. Людям обещали вывести на маршрут №125 20 автобусов малого класса, которые будут ходить через новые микрорайоны на улицах Кирова-Калинина. Однако фактически 125 маршрут набирает пассажиров еще на вокзале и идет через центр Копейска уже полный, совершая большой и бесполезный крюк.

Для пассажиров такая схема также неудобна, так как уехать в Челябинск они не могут. Кроме того, копейчане заявили, что в салонах этих автобусов пока нет возможности оплачивать проезд транспортными картами и отслеживать местоположение маршрутки на карте, что предусмотрено переходом на регтариф.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального миндора. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, водители маршрутки №125 (автовокзал Копейска-железнодорожный вокзал Челябинска) 1 апреля отказались выходить в рейс из-за изменения маршрута. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Копейске на этом маршруте с 1 апреля сменился перевозчик, сам маршрут переведен на регтариф и увеличена протяженность и количество остановок. Водители не хотят возить полные салоны людей по разбитым дорогам новых микрорайонов и отказались выходить в рейс», — сообщил URA.RU источник. По данным источника URA.RU, после отмены 139 маршрута жителям Копейска приходится добираться до Челябинска с пересадками, поэтому новая схема движения могла бы исправить проблему. Людям обещали вывести на маршрут №125 20 автобусов малого класса, которые будут ходить через новые микрорайоны на улицах Кирова-Калинина. Однако фактически 125 маршрут набирает пассажиров еще на вокзале и идет через центр Копейска уже полный, совершая большой и бесполезный крюк. Для пассажиров такая схема также неудобна, так как уехать в Челябинск они не могут. Кроме того, копейчане заявили, что в салонах этих автобусов пока нет возможности оплачивать проезд транспортными картами и отслеживать местоположение маршрутки на карте, что предусмотрено переходом на регтариф. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального миндора. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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