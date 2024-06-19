Экс-руководитель Пермского фонда развития занялся недвижимостью

Арутюнян займется арендой и управлением недвижимости
Бывший директор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян решил заняться недвижимостью. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.
«В качестве предпринимателя Арутюнян будет заниматься арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Запись о регистрации ИП была внесена 14 июня.
Арутюнян учился, а позже преподавал в университете Санкт-Петербурга. С 2021 года занимался проектом развития судостроения в Пермском крае. С 2023 по 2024 года руководил Фондом развития Пермского края.
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