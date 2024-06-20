Борьба с терроризмом и развитие ядерки: совместное заявление РФ и Вьетнама

Россия и Вьетнам решили ускорить строительство Центра ядерной науки и технологий
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Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере подготовки медицинских кадров
Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере подготовки медицинских кадров Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Вьетнам с рабочим визитом. На сайте Кремля по итогам опубликовали совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам. О главных тезисах — в материале URA.RU.

Позиции государств

Россия и Вьетнам продолжают укреплять стратегическое партнерство, несмотря на осложнившуюся обстановку в мире. Кроме того, двусторонние связи не подвержены геополитическому положению и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности.

Стороны занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам. Государства выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий. Подчеркивается потенциал взаимодействия в технологической, образовательной и гуманитарной сферах. 

Вьетнам приветствует итоги президентских выборов в России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы.

О сотрудничестве в различных сферах

Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений. При этом оно не направлено против третьих стран, заявили государства.

«Акцентирована востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию», — отметили страны. Речь идет про области добычи и переработки полезных ископаемых, а также промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и энергетики.

Решено ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. РФ передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский».

Государства намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества. «Стороны будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей», — отметили в заявлении.

Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием. Вьетнам выразил полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами, а также осудил теракт, произошедший 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Россия и Вьетнам будут последовательно продвигать многоплановое сотрудничество в области здравоохранения», — отметили в заявлении. Также включена передача технологий и подготовка медицинских кадров. 

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Президент России Владимир Путин посетил Вьетнам с рабочим визитом. На сайте Кремля по итогам опубликовали совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам. О главных тезисах — в материале URA.RU. Позиции государств Россия и Вьетнам продолжают укреплять стратегическое партнерство, несмотря на осложнившуюся обстановку в мире. Кроме того, двусторонние связи не подвержены геополитическому положению и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности. Стороны занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам. Государства выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий. Подчеркивается потенциал взаимодействия в технологической, образовательной и гуманитарной сферах.  Вьетнам приветствует итоги президентских выборов в России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы. О сотрудничестве в различных сферах Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений. При этом оно не направлено против третьих стран, заявили государства. «Акцентирована востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию», — отметили страны. Речь идет про области добычи и переработки полезных ископаемых, а также промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и энергетики. Решено ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. РФ передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Государства намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества. «Стороны будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей», — отметили в заявлении. Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием. Вьетнам выразил полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами, а также осудил теракт, произошедший 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». «Россия и Вьетнам будут последовательно продвигать многоплановое сотрудничество в области здравоохранения», — отметили в заявлении. Также включена передача технологий и подготовка медицинских кадров. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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