Борьба с терроризмом и развитие ядерки: совместное заявление РФ и Вьетнама

Президент России Владимир Путин посетил Вьетнам с рабочим визитом. На сайте Кремля по итогам опубликовали совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам. О главных тезисах — в материале URA.RU.
Позиции государств
Россия и Вьетнам продолжают укреплять стратегическое партнерство, несмотря на осложнившуюся обстановку в мире. Кроме того, двусторонние связи не подвержены геополитическому положению и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности.
Стороны занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам. Государства выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий. Подчеркивается потенциал взаимодействия в технологической, образовательной и гуманитарной сферах.
Вьетнам приветствует итоги президентских выборов в России и рассматривает их как свидетельство всенародной поддержки курса Москвы.
О сотрудничестве в различных сферах
Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений. При этом оно не направлено против третьих стран, заявили государства.
«Акцентирована востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию», — отметили страны. Речь идет про области добычи и переработки полезных ископаемых, а также промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и энергетики.
Решено ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. РФ передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский».
Государства намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества. «Стороны будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей», — отметили в заявлении.
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием. Вьетнам выразил полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами, а также осудил теракт, произошедший 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Россия и Вьетнам будут последовательно продвигать многоплановое сотрудничество в области здравоохранения», — отметили в заявлении. Также включена передача технологий и подготовка медицинских кадров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.