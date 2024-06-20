О чем договорились лидеры России и Вьетнама в ходе визита Путина: важные заявления

Российский глава Владимир Путин в пятый раз за свой президентский срок посетил Вьетнам с рабочим визитом. Целью стояло укрепление партнерского взаимодействия между странами. По итогам встречи Москва и Ханой подписали более 11 документов о сотрудничестве. URA.RU рассказывает, о чем договорились Путин и президент Вьетнама То Лам по итогам встречи.
Откровенный разговор
Как подчеркнул президент Вьетнама То Лам, его переговоры с Владимиром Путиным проходили в откровенном ключе. Лидеры стран обменялись мнениями по ряду вопросов, включая международную повестку. Глава Вьетнама выразил благодарность российскому коллеге за дружбу и партнерство.
«Мы всегда очень благодарны огромной помощи и поддержке, которую российский народ оказывал нам в нашем деле борьбы за независимость и воссоединение страны в прошлом. Ну, а теперь и на нынешнем этапе развития страны», — подчеркнул То Лам в ходе встречи. Ее трансляция проводится на официальном сайте Кремля.
Укрепление партнерства
Сфера безопасности
Вьетнам и Россия будут повышать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, подчеркнул Путин. Страны намерены вместе бороться с вызовами, в том числе с учетом текущей международной обстановки.
В связи с этим Путин и То Лам договорились, что не будут заключать договоры с третьими странами, которые могут нанести ущерб суверенитету России или Вьетнаму. Кроме того, страны также не намерены вступать в конфликт за одну из третьих сторон, если это негативно будет влиять на отношения между Ханоем и Москвой. Путин также пообещал делать все, чтобы вносить вклад в общий мир. В целом страны твердо соблюдают принципы невмешательства в дела других государств.
Помимо этого, страны выразили заинтересованность в том, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе была так называемая архитектура безопасности, где спорные вопросы между странами, относящиеся к региону, могли бы обсуждаться с учетом принципов неприменения силы. «Споров, в которых не будет места закрытым военно-политическим блокам», — заявил Владимир Путин.
Сфера энергетики
Вьетнам и Россия расширят сотрудничество в области устойчивой энергетики, рассказал вьетнамский глава в ходе встречи. Страны намерены создавать благоприятные условия для функционирования энергетических компаний друг друга. Стороны также договорились изучать новые возможности по поиску источников чистой энергии. В целом планируется большая работа в области «зеленой трансформации».
Российская компания «Русгидро» поможет Вьетнаму расширить мощности гидроэлектростанций на реках Вьетнама. Энергообъекты помогут построить российские специалисты.
«Росатом» построит во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологии, уточнил Владимир Путин. Кроме того, РФ продолжит готовить на своих площадках вьетнамских специалистов-атомщиков. Они будут проходить обучение в профильных российских вузах. «Это многообещающая сфера для расширения двустороннего взаимодействия», — подчеркнул Путин.
Сфера экономики
Путин и То Лам продолжают экономическое сотрудничество. Лидеры намерены максимально задействовать соглашение в зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС). Соглашение ранее позволило увеличить товарооборот между Вьетнамом и Россией в два раза. Вьетнам вступил в ЕврАзЭС еще в 2015 году.
Россия и Вьетнам также продолжают процесс перехода на расчет национальными валютами. Развиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. «В прошлом году доля транзакций в российских рублях и во вьетнамских донгах обеспечила более 40% объемов двусторонних коммерческих сделок. В первом квартале этого года — уже почти 60%», — подчеркнул Владимир Путин.
Двустороннее сотрудничество продвигается и в промышленности. «В Дананге на российско-вьетнамском предприятии „Газ Тхань Дат“ ведется сборка грузовых и пассажирских микроавтобусов марки „Газель“. В прошлом году на этой площадке было собрано 1150 единиц техники — автобусов, фургонов, часть из которых была поставлена и в другие страны, в Лаос и на Филиппины», — прокомментировал Путин промышленное сотрудничество между странами.
В ходе рабочей встречи российский президент также отметил перспективность создания морского транспортного коридора между странами, который соединяет два города — Владивосток и Хошимин. В 2022 году уже была открыта регулярная грузовая линия, по которой еженедельно курсирует контейнеровоз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.