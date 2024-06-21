Челябинская прокуратура взяла на особый контроль гибель 17-летней девушки в ДТП

Прокуратура города Чебаркуль (Челябинская область) проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Чебаркульская городская прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с гибелью несовершеннолетней. Авария произошла 20 июня вечером в селе Кундравы», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
За рулем автомобиля Volkswagen Polo находилась 21-летняя девушка, у которой не было водительских прав. Во время движения машина съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм 17-летняя девушка, сидевшая в машине, скончалась на месте. Водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту «в» части четвертой статьи 264 УК РФ (»Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!