21 июня 2024

Челябинская прокуратура взяла на особый контроль гибель 17-летней девушки в ДТП

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Ход расследования дела проконтролирует прокуратура
Ход расследования дела проконтролирует прокуратура Фото:

Прокуратура города Чебаркуль (Челябинская область) проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Чебаркульская городская прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с гибелью несовершеннолетней. Авария произошла 20 июня вечером в селе Кундравы», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

За рулем автомобиля Volkswagen Polo находилась 21-летняя девушка, у которой не было водительских прав. Во время движения машина съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм 17-летняя девушка, сидевшая в машине, скончалась на месте. Водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту «в» части четвертой статьи 264 УК РФ (»Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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Прокуратура города Чебаркуль (Челябинская область) проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Чебаркульская городская прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с гибелью несовершеннолетней. Авария произошла 20 июня вечером в селе Кундравы», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. За рулем автомобиля Volkswagen Polo находилась 21-летняя девушка, у которой не было водительских прав. Во время движения машина съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм 17-летняя девушка, сидевшая в машине, скончалась на месте. Водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту «в» части четвертой статьи 264 УК РФ (»Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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