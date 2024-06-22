22 июня 2024

Аэропорт Сургута добавит 120 посадочных мест в зоне ожидания по просьбе югорчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по расширению зоны ожидания в аэропорту Сургута планируется завершить в конце августа
Работы по расширению зоны ожидания в аэропорту Сургута планируется завершить в конце августа Фото:

В Сургуте (ХМАО) началась реконструкция второго этажа аэропорта имени Фармана Салманова, в ходе которой зона ожидания увеличится на 300 квадратных метров и 120 посадочных мест. Об этом сообщили в социальных сетях компании.

«Сургутяне давно этого просили и ждали. <…> Раньше здесь размещалась детская игровая площадка, огромные шахматы, небольшая зона ожидания и представительства авиакомпаний, а сейчас эту территорию расчищают, чтобы организовать здесь комфортную стерильную зону и объединить с существующей. Это позволит увеличить ее площадь на 300 квадратных метров и 120 посадочных мест», — говорится в видео, которым поделилась компания в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Также планируется создать мягкую зону со столами, где можно будет поработать за ноутбуком или перекусить. Рядом, скорее всего, расположат кафе или небольшие магазины. Работы планируется завершить уже в конце августа.

В аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей.

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В Сургуте (ХМАО) началась реконструкция второго этажа аэропорта имени Фармана Салманова, в ходе которой зона ожидания увеличится на 300 квадратных метров и 120 посадочных мест. Об этом сообщили в социальных сетях компании. «Сургутяне давно этого просили и ждали. <…> Раньше здесь размещалась детская игровая площадка, огромные шахматы, небольшая зона ожидания и представительства авиакомпаний, а сейчас эту территорию расчищают, чтобы организовать здесь комфортную стерильную зону и объединить с существующей. Это позволит увеличить ее площадь на 300 квадратных метров и 120 посадочных мест», — говорится в видео, которым поделилась компания в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Также планируется создать мягкую зону со столами, где можно будет поработать за ноутбуком или перекусить. Рядом, скорее всего, расположат кафе или небольшие магазины. Работы планируется завершить уже в конце августа. В аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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