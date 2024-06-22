Аэропорт Сургута добавит 120 посадочных мест в зоне ожидания по просьбе югорчан

В Сургуте (ХМАО) началась реконструкция второго этажа аэропорта имени Фармана Салманова, в ходе которой зона ожидания увеличится на 300 квадратных метров и 120 посадочных мест. Об этом сообщили в социальных сетях компании.
«Сургутяне давно этого просили и ждали. <…> Раньше здесь размещалась детская игровая площадка, огромные шахматы, небольшая зона ожидания и представительства авиакомпаний, а сейчас эту территорию расчищают, чтобы организовать здесь комфортную стерильную зону и объединить с существующей. Это позволит увеличить ее площадь на 300 квадратных метров и 120 посадочных мест», — говорится в видео, которым поделилась компания в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Также планируется создать мягкую зону со столами, где можно будет поработать за ноутбуком или перекусить. Рядом, скорее всего, расположат кафе или небольшие магазины. Работы планируется завершить уже в конце августа.
В аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей.
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