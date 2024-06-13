В аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей.
«Аэропорт Сургута ищет подрядчика, который отремонтирует асфальтобетонное покрытие двух мест стоянки воздушных судов. Цена контракта — 12 834 026 рублей», — сообщил организатор закупки.
Для обновления стоянки строителям предстоит вырезать области покрытия с дефектами, уложить геосетку и новый слой асфальтобетона. Работу подрядчиков будет контролировать служба безопасности аэропорта. По договору, завершить ремонт исполнитель должен до конца августа 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что аэропорт Сургута изменил расписание вылетов. В апреле он перешел на весенне-летний график перелетов.
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