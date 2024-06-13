13 июня 2024

В аэропорте Сургута обозначали планы ремонта стоянки для самолетов

Аэропорт Сургута обновит места для стоянки самолетов за 13 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сургута отремонтируют стоянку для самолетов
В аэропорту Сургута отремонтируют стоянку для самолетов Фото:

В аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей.

«Аэропорт Сургута ищет подрядчика, который отремонтирует асфальтобетонное покрытие двух мест стоянки воздушных судов. Цена контракта — 12 834 026 рублей», — сообщил организатор закупки. 

Для обновления стоянки строителям предстоит вырезать области покрытия с дефектами, уложить геосетку и новый слой асфальтобетона. Работу подрядчиков будет контролировать служба безопасности аэропорта. По договору, завершить ремонт исполнитель должен до конца августа 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что аэропорт Сургута изменил расписание вылетов. В апреле он перешел на весенне-летний график перелетов.

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В аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей. «Аэропорт Сургута ищет подрядчика, который отремонтирует асфальтобетонное покрытие двух мест стоянки воздушных судов. Цена контракта — 12 834 026 рублей», — сообщил организатор закупки.  Для обновления стоянки строителям предстоит вырезать области покрытия с дефектами, уложить геосетку и новый слой асфальтобетона. Работу подрядчиков будет контролировать служба безопасности аэропорта. По договору, завершить ремонт исполнитель должен до конца августа 2024 года. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Сургута изменил расписание вылетов. В апреле он перешел на весенне-летний график перелетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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