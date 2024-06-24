В Челябинске выросли цены на вторичное жилье

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В Челябинске однокомнатные квартиры на "вторичке" за год подорожали на 1 млн 200 тысяч рублей
В Челябинске однокомнатные квартиры на "вторичке" за год подорожали на 1 млн 200 тысяч рублей Фото:

В Челябинске 24 июня 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на миллион двести тысяч рублей. На данный момент средняя цена такой недвижимости составляет 5 млн 137 тысяч рублей, сообщается на портале о недвижимости.

«Однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Челябинске в среднем стоят 5 млн 132 тысячи рублей. В июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года стоимость подобной недвижимости выросла в цене на миллион двести тысяч рублей», — следует из данных на сайте Restate.

Также в пресс-службе АН «Этажи» отметили, за месяц с апреля по май 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке в Челябинске выросла на 145 рублей за квадратный метр. В среднем в мае «вторичку» продавали по 90 тысяч рублей за квадрат, а цена предложения составила 97 тысяч рублей за квадратный метр.

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В Челябинске 24 июня 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на миллион двести тысяч рублей. На данный момент средняя цена такой недвижимости составляет 5 млн 137 тысяч рублей, сообщается на портале о недвижимости. «Однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Челябинске в среднем стоят 5 млн 132 тысячи рублей. В июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года стоимость подобной недвижимости выросла в цене на миллион двести тысяч рублей», — следует из данных на сайте Restate. Также в пресс-службе АН «Этажи» отметили, за месяц с апреля по май 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке в Челябинске выросла на 145 рублей за квадратный метр. В среднем в мае «вторичку» продавали по 90 тысяч рублей за квадрат, а цена предложения составила 97 тысяч рублей за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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