24 июня 2024

Турчак назначил вице-губернатором экс-чиновника правительства ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора Алтайского края Андрей Турчак провел кадровые назначения
Врио губернатора Алтайского края Андрей Турчак провел кадровые назначения Фото:

Врио губернатора Алтайского края Андрей Турчак назначил Антона Черникова зампредседателем правительства республики и министром регионального развития. До этого Черников занимал пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

«До работы в республике он всю свою профессиональную карьеру работал в сфере дорожного хозяйства. В правительстве республики Антон Черников будет курировать вопросы дорожного хозяйства, строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта, развития муниципалитетов», — приводят словам Турчака на сайте правительства республики.

Черников также будет координировать работу комитетов по тарифам и контролю. И среди прочего займется вопросами гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Ранее о переходе чиновника на работу к Турчаку сообщали источники URA.RU. В Югре Черников отработал лишь месяц в своей должности. А в Ханты-Мансийск он переехал как раз из Алтая.

Антон Черников
Антон Черников
Фото:

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Врио губернатора Алтайского края Андрей Турчак назначил Антона Черникова зампредседателем правительства республики и министром регионального развития. До этого Черников занимал пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. «До работы в республике он всю свою профессиональную карьеру работал в сфере дорожного хозяйства. В правительстве республики Антон Черников будет курировать вопросы дорожного хозяйства, строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта, развития муниципалитетов», — приводят словам Турчака на сайте правительства республики. Черников также будет координировать работу комитетов по тарифам и контролю. И среди прочего займется вопросами гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Ранее о переходе чиновника на работу к Турчаку сообщали источники URA.RU. В Югре Черников отработал лишь месяц в своей должности. А в Ханты-Мансийск он переехал как раз из Алтая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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