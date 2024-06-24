Врио губернатора Алтайского края Андрей Турчак назначил Антона Черникова зампредседателем правительства республики и министром регионального развития. До этого Черников занимал пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.
«До работы в республике он всю свою профессиональную карьеру работал в сфере дорожного хозяйства. В правительстве республики Антон Черников будет курировать вопросы дорожного хозяйства, строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта, развития муниципалитетов», — приводят словам Турчака на сайте правительства республики.
Черников также будет координировать работу комитетов по тарифам и контролю. И среди прочего займется вопросами гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Ранее о переходе чиновника на работу к Турчаку сообщали источники URA.RU. В Югре Черников отработал лишь месяц в своей должности. А в Ханты-Мансийск он переехал как раз из Алтая.
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