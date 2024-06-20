Чиновник правительства ХМАО, уходящий к Турчаку, сделал заявление после отставки

Главный дорожник ХМАО Черников подал в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный дорожник ХМАО Антон Черников подал в отставку
Главный дорожник ХМАО Антон Черников подал в отставку Фото:

Подавший в отставку директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Антон Черников поблагодарил коллег за отзывчивость и югорчан за доверие. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Хочется поблагодарить всю команду Югры за профессионализм, отзывчивость, потому что за столь короткий промежуток времени, который я находился на должности директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, нам удалось конструктивно поработать», — сказал Антон Черников. Он выразил уверенность, что все начатые планы по развитию дорожной сферы будут выполнены и поблагодарил югорчан за доверие.

Чиновник занимал пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры 14 мая 2024 года. 21 июня он покидает свой пост из-за перехода на новую работу, по словам источника URA.RU, он станет зампредседателя правительства Республики Алтай, где врио губернатора назначен секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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Подавший в отставку директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Антон Черников поблагодарил коллег за отзывчивость и югорчан за доверие. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Хочется поблагодарить всю команду Югры за профессионализм, отзывчивость, потому что за столь короткий промежуток времени, который я находился на должности директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, нам удалось конструктивно поработать», — сказал Антон Черников. Он выразил уверенность, что все начатые планы по развитию дорожной сферы будут выполнены и поблагодарил югорчан за доверие. Чиновник занимал пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры 14 мая 2024 года. 21 июня он покидает свой пост из-за перехода на новую работу, по словам источника URA.RU, он станет зампредседателя правительства Республики Алтай, где врио губернатора назначен секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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