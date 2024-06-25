Замглавы МИД Рябков заявил о высоких рисках прямого столкновения ядерных держав

25 июня 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

На сегодня риски ядерного противостояния высоки, заявил Сергей Рябков Фото: Роман Наумов © URA.RU Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что на сегодня высоки риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки», — сказал Сергей Рябков во время «Примаковских чтений». Его слова передает РИА Новости. Он обозначил, что текущая ситуация не имеет легких решений, подчеркнул Рябков. В то же время Россия продолжает работать в сфере ядерного сдерживания. Уже сейчас созданы такие условия, которые позволяют говорить о безопасности внутри страны на десятилетия вперед, подчеркнул Сергей Рябков в ходе чтений. Рябков ранее говорил о том, что действия стран Запада, включая США, вынуждают Россию задуматься об изменении ядерной доктрины. Он также говорил, что Европа продолжает следить за сигналами Москвы и отдельно Владимира Путина по этому поводу. Президент говорил, что стратегические силы РФ находятся в полной боевой готовности, сообщает «Национальная служба новостей». США продолжают размещать ядерное оружие в странах Европы, передает 360.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что на сегодня высоки риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки», — сказал Сергей Рябков во время «Примаковских чтений». Его слова передает РИА Новости. Он обозначил, что текущая ситуация не имеет легких решений, подчеркнул Рябков. В то же время Россия продолжает работать в сфере ядерного сдерживания. Уже сейчас созданы такие условия, которые позволяют говорить о безопасности внутри страны на десятилетия вперед, подчеркнул Сергей Рябков в ходе чтений. Рябков ранее говорил о том, что действия стран Запада, включая США, вынуждают Россию задуматься об изменении ядерной доктрины. Он также говорил, что Европа продолжает следить за сигналами Москвы и отдельно Владимира Путина по этому поводу. Президент говорил, что стратегические силы РФ находятся в полной боевой готовности, сообщает «Национальная служба новостей». США продолжают размещать ядерное оружие в странах Европы, передает 360.Ru.