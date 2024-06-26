Назван источник группового очага сальмонеллеза в курском суши-баре

Причиной массового заражения сальмонеллезом в курском суши-баре стало использование филе цыпленка бройлера без необходимых сопроводительных ветеринарных документов. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
«На предприятии в качестве сырья использовалось филе цыпленка бройлера. Однако в результате мониторинга ФГИС „Меркурий“ установлено, что на указанную продукцию ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись», — говорится в сообщении. Там добавили, что также были выявлены факты несвоевременного гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).
В Россельхознадзоре подчеркнули, что установленные нарушения могли стать причиной вспышки опасных заболеваний, в частности, сальмонеллеза. Также отмечается, что ИП Растам Мохаммад Шариф Исмааилович, владелец суши-бара «Sushi King», ранее уже попадал в поле зрения ведомства с аналогичными нарушениями.
В Курске несколько посетителей местного суши-бара заболели сальмонеллезом после посещения этого заведения. У 13 человек, обратившихся за медицинской помощью, уже подтвержден диагноз сальмонеллеза. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер предупредил, что летом опасно есть сырую рыбу, суши и другие скоропортящиеся продукты, так как в жару может нарушаться условия их хранения, повышая риск отравления, передает 360.ru. Врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко также предупредил, что летом уличная еда и фастфуд могут быть источниками токсинов, сообщает RT.
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Причиной массового заражения сальмонеллезом в курском суши-баре стало использование филе цыпленка бройлера без необходимых сопроводительных ветеринарных документов. Об этом рассказали в Россельхознадзоре. «На предприятии в качестве сырья использовалось филе цыпленка бройлера. Однако в результате мониторинга ФГИС „Меркурий“ установлено, что на указанную продукцию ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись», — говорится в сообщении. Там добавили, что также были выявлены факты несвоевременного гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). В Россельхознадзоре подчеркнули, что установленные нарушения могли стать причиной вспышки опасных заболеваний, в частности, сальмонеллеза. Также отмечается, что ИП Растам Мохаммад Шариф Исмааилович, владелец суши-бара «Sushi King», ранее уже попадал в поле зрения ведомства с аналогичными нарушениями. В Курске несколько посетителей местного суши-бара заболели сальмонеллезом после посещения этого заведения. У 13 человек, обратившихся за медицинской помощью, уже подтвержден диагноз сальмонеллеза. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер предупредил, что летом опасно есть сырую рыбу, суши и другие скоропортящиеся продукты, так как в жару может нарушаться условия их хранения, повышая риск отравления, передает 360.ru. Врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко также предупредил, что летом уличная еда и фастфуд могут быть источниками токсинов, сообщает RT.