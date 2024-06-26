В Курске посетители суши-бара массово подхватили сальмонеллу

26 июня 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Врачи обследуют пострадавших, заразившихся сальмонеллой Фото: Илья Московец © URA.RU В Курске посетители местного суши-бара массово столкнулись с заражением сальмонеллой. У нескольких человек, обратившихся за медицинской помощью после посещения данного заведения общественного питания, уже подтвержден диагноз сальмонеллеза. Об этом рассказал главный врач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин. «У первых пациентов буквально полчаса назад сообщены результаты — выделена сальмонелла у нескольких человек», — передает слова Девянина РИА Новости. Он добавил, что медицинские работники продолжают обследование остальных пострадавших, и окончательные результаты будут известны в ближайшее время. Сами пациенты поступили в больницу с повышенной температурой, интоксикацией, слабостью, рвотой, диареей и болевыми симптомами — характерными проявлениями заражения сальмонеллой. По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора в Курске, 13 человек отравились продукцией сети суши-баров «Суши Король». Пострадавшие употребляли рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из филиалов. 8 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курске посетители местного суши-бара массово столкнулись с заражением сальмонеллой. У нескольких человек, обратившихся за медицинской помощью после посещения данного заведения общественного питания, уже подтвержден диагноз сальмонеллеза. Об этом рассказал главный врач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин. «У первых пациентов буквально полчаса назад сообщены результаты — выделена сальмонелла у нескольких человек», — передает слова Девянина РИА Новости. Он добавил, что медицинские работники продолжают обследование остальных пострадавших, и окончательные результаты будут известны в ближайшее время. Сами пациенты поступили в больницу с повышенной температурой, интоксикацией, слабостью, рвотой, диареей и болевыми симптомами — характерными проявлениями заражения сальмонеллой. По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора в Курске, 13 человек отравились продукцией сети суши-баров «Суши Король». Пострадавшие употребляли рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из филиалов. 8 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, передает «Национальная служба новостей».