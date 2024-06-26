Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на частые возгорания в расселенных аварийных домах. Глава региона пообещал решить проблему посредством найма сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и ограждения территорий.
«Пожары то возникают из-за чего в этих домах? Там разные социальные личности находят свое пристанище, где-то, что-то разожгли — вот и все. … Это серьезный вопрос и соизмеримость тех затрат, которые пойдут на заключение договора на ЧОП, с тем, какие возможные последствия могут быть от пожара и возгорания близлежащих домов — несопоставимы. … Не везде такую территорию можно будет закрыть, но тогда давайте попробуем ЧОП. … Задачу муниципалитету мы уже адресовали», — сказал Кухарук, отвечая на вопросы жителей Нефтеюганска.
По его словам, аварийные дома долго сносятся из-за того, что в них остается одна-две квартиры, жильцы которых не готовы съезжать. С такими людьми приходится решать вопрос о выселении из дома в судебном порядке, а это «может затянуться на месяцы».
Еще Кухарук пообещал жителям Нефтеюганска решить вопрос с появлением кинотеатра в городе. Жители очень часто спрашивали его о организации досуга в муниципалитете, поэтому внимание врио главы Югры упало и на проблему культурного центра «Обь», который превратили в офисное здание.
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