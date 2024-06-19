На выборах мэра Озерска возник ажиотаж

В Озерске (Челябинская область) восемь человек подали документы на конкурс на пост главы города. Об этом 19 июля сообщил источник URA.RU.
«Документы в конкурсную комиссию подали восемь человек. В их числе — спикер городского собрания депутатов Сергей Гергенрейдер», — сообщил источник агентства.
Прием документов на конкурс длился две недели и завершился 17 июня. После завершения приема будет создана комиссия, наполовину состоящая из местных депутатов, наполовину из представителей губернатора. 20 августа состоится конкурс, в результате которых комиссия отберет не менее двух кандидатов. Из числа отобранных кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра города.
Экс-глава Озерска Евгений Щербаков подал в отставку в конце мая. 30 мая депутаты горсобрания приняли ее.
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