На выборах мэра Озерска возник ажиотаж

Восемь человек хотят стать главой Озерска
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После конкурсного отбора депутаты горсобрания выберут нового главу
После конкурсного отбора депутаты горсобрания выберут нового главу Фото:

В Озерске (Челябинская область) восемь человек подали документы на конкурс на пост главы города. Об этом 19 июля сообщил источник URA.RU.

«Документы в конкурсную комиссию подали восемь человек. В их числе — спикер городского собрания депутатов Сергей Гергенрейдер», — сообщил источник агентства.

Прием документов на конкурс длился две недели и завершился 17 июня. После завершения приема будет создана комиссия, наполовину состоящая из местных депутатов, наполовину из представителей губернатора. 20 августа состоится конкурс, в результате которых комиссия отберет не менее двух кандидатов. Из числа отобранных кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра города.

Экс-глава Озерска Евгений Щербаков подал в отставку в конце мая. 30 мая депутаты горсобрания приняли ее.

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В Озерске (Челябинская область) восемь человек подали документы на конкурс на пост главы города. Об этом 19 июля сообщил источник URA.RU. «Документы в конкурсную комиссию подали восемь человек. В их числе — спикер городского собрания депутатов Сергей Гергенрейдер», — сообщил источник агентства. Прием документов на конкурс длился две недели и завершился 17 июня. После завершения приема будет создана комиссия, наполовину состоящая из местных депутатов, наполовину из представителей губернатора. 20 августа состоится конкурс, в результате которых комиссия отберет не менее двух кандидатов. Из числа отобранных кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра города. Экс-глава Озерска Евгений Щербаков подал в отставку в конце мая. 30 мая депутаты горсобрания приняли ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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