В ХМАО устроят летний кофейный фестиваль

Кофейня в Ханты-Мансийске организует летний фестиваль, на котором гостям устроят дегустацию кофе и мастер-классы от бариста. Мероприятия в таком формате планируется периодически проводить летом, сообщили URA.RU в заведении.
«Планируем проводить каждый год в июне-июле одно или два мероприятия. Кофейный фестиваль — это наша эксклюзивная задумка. Планируем проводить каждый год в июне-июле одно или два мероприятия. Также в планах — расширить формат, привлекать другие кофейни», — поделился с агентством сотрудник кофейни.
Посетители смогут продегустировать кофе и посмотреть мастер-классы по приготовлению напитков от бариста. На летней террасе будет работать диджей.
Также югорчан ждут и другие летние активности. Среди них, например, «Югорские обласы», где пройдут соревнования на национальных лодках ханты и манси. Этнофестиваль состоится недалеко от Ханты-Мансийска.
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