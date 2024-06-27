27 июня 2024

В ХМАО устроят летний кофейный фестиваль

Кофейня в Ханты-Мансийске устроит летний фестиваль с дегустацией напитков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийске пройдет кофейный фестиваль с дегустацией напитков
В Ханты-Мансийске пройдет кофейный фестиваль с дегустацией напитков Фото:

Кофейня в Ханты-Мансийске организует летний фестиваль, на котором гостям устроят дегустацию кофе и мастер-классы от бариста. Мероприятия в таком формате планируется периодически проводить летом, сообщили URA.RU в заведении.

«Планируем проводить каждый год в июне-июле одно или два мероприятия. Кофейный фестиваль — это наша эксклюзивная задумка. Планируем проводить каждый год в июне-июле одно или два мероприятия. Также в планах — расширить формат, привлекать другие кофейни», — поделился с агентством сотрудник кофейни.

Посетители смогут продегустировать кофе и посмотреть мастер-классы по приготовлению напитков от бариста. На летней террасе будет работать диджей.

Также югорчан ждут и другие летние активности. Среди них, например, «Югорские обласы», где пройдут соревнования на национальных лодках ханты и манси. Этнофестиваль состоится недалеко от Ханты-Мансийска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кофейня в Ханты-Мансийске организует летний фестиваль, на котором гостям устроят дегустацию кофе и мастер-классы от бариста. Мероприятия в таком формате планируется периодически проводить летом, сообщили URA.RU в заведении. «Планируем проводить каждый год в июне-июле одно или два мероприятия. Кофейный фестиваль — это наша эксклюзивная задумка. Планируем проводить каждый год в июне-июле одно или два мероприятия. Также в планах — расширить формат, привлекать другие кофейни», — поделился с агентством сотрудник кофейни. Посетители смогут продегустировать кофе и посмотреть мастер-классы по приготовлению напитков от бариста. На летней террасе будет работать диджей. Также югорчан ждут и другие летние активности. Среди них, например, «Югорские обласы», где пройдут соревнования на национальных лодках ханты и манси. Этнофестиваль состоится недалеко от Ханты-Мансийска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...