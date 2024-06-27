Жителям ХМАО бесплатно раздадут арбузы на этнофестивале «Югорские обласы», где будут проходить соревнования на национальных лодках ханты и манси (обласах). Об этом организаторы сообщили в telegram-канале «ЮграМегаСпорт».
«Какое лето без сочного и сладкого арбуза? Не представляем летний этнофестиваль без него. Мы накормим арбузом всех желающих», — говорится в сообщении. Югорчан также угостят яблоками.
Этнофестиваль пройдет с 28 по 30 июня недалеко от Ханты-Мансийска. Пока участники будут соревноваться в заплыве на обласах, гостей будут развлекать на площадке с чумами и воздушным шаром, мастер-классами и этнодискотекой. А рыболовный гид из Нижневартовска Дмитрий Новиков раскроет секреты успешной рыбалки. Кроме того, фестиваль станет точкой притяжения для выпускников югорских школ.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ограничили проезд к протоке Байбалаковская из-за подготовки к этнофестивалю «Югорские обласы». А 29 и 30 июня въезд в городок на машинах и вовсе запретят. Также в районе протоки нельзя разводить костры и жарить шашлыки.
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