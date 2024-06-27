Жителей ХМАО накормят бесплатными арбузами на фестивале аборигенов

В ХМАО гостям фестиваля «Югорские обласы» бесплатно раздадут арбузы
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостей этнофестиваля «Югорские обласы» бесплатно накормят арбузом
Гостей этнофестиваля «Югорские обласы» бесплатно накормят арбузом Фото:

Жителям ХМАО бесплатно раздадут арбузы на этнофестивале «Югорские обласы», где будут проходить соревнования на национальных лодках ханты и манси (обласах). Об этом организаторы сообщили в telegram-канале «ЮграМегаСпорт».

«Какое лето без сочного и сладкого арбуза? Не представляем летний этнофестиваль без него. Мы накормим арбузом всех желающих», — говорится в сообщении. Югорчан также угостят яблоками.

Этнофестиваль пройдет с 28 по 30 июня недалеко от Ханты-Мансийска. Пока участники будут соревноваться в заплыве на обласах, гостей будут развлекать на площадке с чумами и воздушным шаром, мастер-классами и этнодискотекой. А рыболовный гид из Нижневартовска Дмитрий Новиков раскроет секреты успешной рыбалки. Кроме того, фестиваль станет точкой притяжения для выпускников югорских школ. 

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ограничили проезд к протоке Байбалаковская из-за подготовки к этнофестивалю «Югорские обласы». А 29 и 30 июня въезд в городок на машинах и вовсе запретят. Также в районе протоки нельзя разводить костры и жарить шашлыки.

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Жителям ХМАО бесплатно раздадут арбузы на этнофестивале «Югорские обласы», где будут проходить соревнования на национальных лодках ханты и манси (обласах). Об этом организаторы сообщили в telegram-канале «ЮграМегаСпорт». «Какое лето без сочного и сладкого арбуза? Не представляем летний этнофестиваль без него. Мы накормим арбузом всех желающих», — говорится в сообщении. Югорчан также угостят яблоками. Этнофестиваль пройдет с 28 по 30 июня недалеко от Ханты-Мансийска. Пока участники будут соревноваться в заплыве на обласах, гостей будут развлекать на площадке с чумами и воздушным шаром, мастер-классами и этнодискотекой. А рыболовный гид из Нижневартовска Дмитрий Новиков раскроет секреты успешной рыбалки. Кроме того, фестиваль станет точкой притяжения для выпускников югорских школ.  Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ограничили проезд к протоке Байбалаковская из-за подготовки к этнофестивалю «Югорские обласы». А 29 и 30 июня въезд в городок на машинах и вовсе запретят. Также в районе протоки нельзя разводить костры и жарить шашлыки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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