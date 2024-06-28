Из-за сильного дождя Екатеринбург встал в 9-балльных пробках

Екатеринбург оказался парализован сильнейшим ливнем. Сервис «Яндекс. Карты» оценил ситуацию на дорогах уральской столицы в 9 баллов из 10, что указывает на крайне высокую загруженность городских магистралей.
«Екатеринбург оказался погружен в транспортный коллапс. Агрессивное поведение водителей усугубляет ситуацию на дорогах. Многие автомобилисты не проявляют терпимости и не позволяют другим перестраиваться в соседние полосы, что приводит к еще большему хаосу в потоках», — делятся читатели URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Свердловской области 29 июня ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. В связи с предстоящим ухудшением погоды спасатели призвали жителей региона к бдительности.
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