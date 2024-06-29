Украина атаковала РФ шесть раз за ночь

29 июня 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Российские ПВО перехватили шесть БПЛА за ночь Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства ПВО перехватили в ночь на 29 июня шесть беспилотных летательных аппаратов. БПЛА ВСУ перехвачены над Тверской, Брянской, Белгородской областями и над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны распространило в своем telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства ПВО перехватили в ночь на 29 июня шесть беспилотных летательных аппаратов. БПЛА ВСУ перехвачены над Тверской, Брянской, Белгородской областями и над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны распространило в своем telegram-канале.