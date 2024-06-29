Украина атаковала РФ шесть раз за ночь

Российские ПВО перехватили шесть БПЛА за ночь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО перехватили в ночь на 29 июня шесть беспилотных летательных аппаратов. БПЛА ВСУ перехвачены над Тверской, Брянской, Белгородской областями и над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны распространило в своем
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