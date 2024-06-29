Украина атаковала РФ шесть раз за ночь

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Российские ПВО перехватили шесть БПЛА за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО перехватили в ночь на 29 июня шесть беспилотных летательных аппаратов. БПЛА ВСУ перехвачены над Тверской, Брянской, Белгородской областями и над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны распространило в своем telegram-канале.

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Российские средства ПВО перехватили в ночь на 29 июня шесть беспилотных летательных аппаратов. БПЛА ВСУ перехвачены над Тверской, Брянской, Белгородской областями и над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны распространило в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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