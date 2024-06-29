Во время конфликта жители челябинского поселка взяли в руки топоры и лопаты

Жители челябинского поселка Садовый конфликтуют из-за вырытой траншеи

Поводом для ссоры стала выкопанная траншея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время конфликта жители поселка Садовый Кременкульского района (Челябинская область) взяли в руки топоры и лопаты из-за нелегальной траншеи для отвода сточных вод, вырытой месяц назад соседями. Драки сторон удалось избежать, однако непогода и дожди привели к затоплению улиц поселка и обострили ситуацию. Об этом URA.RU рассказали жители поселка.

«Инцидент произошел месяц назад, когда наши соседи незаконно выкопали траншею для отвода сточных вод в сторону улицы Яблоневая. Нам эта затея сразу не понравилась, поскольку нас будет топить, и мы решили закопать ее обратно. Когда мы начали закапывать яму, соседи взялись за топоры, мы стояли с лопатами, едва не началась драка. Но нам это было не нужно, в момент конфликта подъехал сотрудник поселковой администрации и нам пообещали во всем разобраться», — сообщили URA.RU жители поселка.

По словам жителей, местная администрация создала инициативную группу, куда вошли все участники спора. Во время разбирательств власти поселка признали, что сточная канава была вырыта незаконно. Несмотря на это, соседи вновь откопали злополучную траншею.

«В результате с пятницы начались сильные дожди. Из-за этой траншеи вся вода пошла к нам во дворы. Нас очень сильно топит. В воде стоят улицы Яблоневая и Ландышева. Мой двор залит водой, мы с ребенком не можем выйти, вода стоит у ворот», — сообщил URA.RU житель Андрей.

По словам мужчины, из-за потопа у него буквально режим ЧС. В этой ситуации его возмущает поведение местных чиновников. Вместо обещанной помощи никто из представителей поселковой администрации не отвечает на звонки. Андрей за свой счет заказал машину по откачке воды, но это не помогло остановить потоп. Чтобы спасти свой дом и имущество, мужчина арендовал помпу и своими силами качает воду.

URA.RU позвонило главе Кременкульского сельского поселения Александру Глинкину. Абонент оказался недоступен.