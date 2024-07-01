01 июля 2024

Мэр Нижневартовска сделал заявление из-за режима ЧС

Мэр Нижневартовска пообещал помощь пострадавшим от паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Кощенко постоянно выезжает на затопленные территории
Дмитрий Кощенко постоянно выезжает на затопленные территории Фото:

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил, что вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана в полном объеме. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Искренне переживаю за людей, оказавшихся в зоне подтопления и имеющих единственное жильё. Регулярно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям выезжаю в СОНТы. Уверяю: вся положенная по закону помощь пострадавшим будет оказана в полном объеме», — указано в посте.

Также он отметил, что с 1 июля в городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На территории школы №34 развернут пункт временного размещения на 230 человек. А в школах №13 и 17 находятся еще два резервных ПВР. «Продолжаем оказывать адресную помощь председателям СОНТов. По заявкам выдаются мешки, и подвозится песок для оборудования временного берегоукрепления дачных территорий. Всего выдано 4480 кубов песка, 35600 мешков», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало о том, что МЧС назвало условия снятия режима ЧС в Нижневартовске. Режим чрезвычайной ситуации отменят только при условии стабильного снижения уровня воды в реке Обь на протяжении 10 дней.

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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил, что вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана в полном объеме. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Искренне переживаю за людей, оказавшихся в зоне подтопления и имеющих единственное жильё. Регулярно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям выезжаю в СОНТы. Уверяю: вся положенная по закону помощь пострадавшим будет оказана в полном объеме», — указано в посте. Также он отметил, что с 1 июля в городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На территории школы №34 развернут пункт временного размещения на 230 человек. А в школах №13 и 17 находятся еще два резервных ПВР. «Продолжаем оказывать адресную помощь председателям СОНТов. По заявкам выдаются мешки, и подвозится песок для оборудования временного берегоукрепления дачных территорий. Всего выдано 4480 кубов песка, 35600 мешков», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало о том, что МЧС назвало условия снятия режима ЧС в Нижневартовске. Режим чрезвычайной ситуации отменят только при условии стабильного снижения уровня воды в реке Обь на протяжении 10 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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