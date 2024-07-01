Мэр Нижневартовска сделал заявление из-за режима ЧС

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил, что вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана в полном объеме. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Искренне переживаю за людей, оказавшихся в зоне подтопления и имеющих единственное жильё. Регулярно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям выезжаю в СОНТы. Уверяю: вся положенная по закону помощь пострадавшим будет оказана в полном объеме», — указано в посте.
Также он отметил, что с 1 июля в городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На территории школы №34 развернут пункт временного размещения на 230 человек. А в школах №13 и 17 находятся еще два резервных ПВР. «Продолжаем оказывать адресную помощь председателям СОНТов. По заявкам выдаются мешки, и подвозится песок для оборудования временного берегоукрепления дачных территорий. Всего выдано 4480 кубов песка, 35600 мешков», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что МЧС назвало условия снятия режима ЧС в Нижневартовске. Режим чрезвычайной ситуации отменят только при условии стабильного снижения уровня воды в реке Обь на протяжении 10 дней.
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