В уральском поселке вырубают лес и вывозят на автомобилях с казахскими номерами

Рабочие сгружают деревья в автомобили и вывозят из леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Рассоха под Екатеринбургом рабочие вырубают лес и вывозят его на автомобилях с казахскими номерами, сообщили читатели URA.RU. На фотографиях, сделанных 27 июня 2024 года, видно, что срубленные деревья загружают в машины.

«Лесополоса небольшая, она разделяет коттеджный поселок „Дарвин“ и железную дорогу, и хоть как-то подавляет шум поезда. Лес вывозят на автомобилях с номерами Казахстана», — жалуются читатели. По их словам, в лесу есть вековые деревья, которые нельзя вырубать без разрешения. Однако в Росприроднадзоре заявили, что по их данным, в лесу нет территорий федерального значения.

Жители коттеджного поселка уже собрали подписи и подготовили жалобу в прокуратору Свердловской области, Природоохранную прокуратуру, генеральному прокурору РФ, следственному управлению СК РФ, следственный комитет РФ, губернатору Свердловской области.

URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Белоярского городского округа и в Минприроды Свердловской области. Ответ ожидается.

В 2019 году из-за массовой вырубки леса уже разгорался конфликт. Тогда автомобили с номерами из Казахстана вывезли примерно 74 гектара леса. Тогда вывоз и уничтожение леса удалось приостановить.