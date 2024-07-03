03 июля 2024

Митрополит Павел сделал подарок новому мэру Сургута

Митрополит Павел подарил мэру Сургута Максиму Слепову икону
© Служба новостей «URA.RU»
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Владыка Павел подарил Максиму Слепову икону
Владыка Павел подарил Максиму Слепову икону Фото:

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел подарил икону и отправил письмо новому мэру Сургута (ХМАО) Максиму Слепову. Об этом глава города написал в своем tg-канале.

«Владыка Павел вручил мне письмо со словами напутствия и подарил Икону Спасителя. Подарок очень тронул, а строчки письма не только взволновали, а стали добрым наставлением в моей дальнейшей профессиональной деятельности», — написал Слепов.

Митрополит в письме отметил, что между Ханты-Мансийской епархией и мэрией Сургута сложились хорошие отношения и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества. «Выражаю надежду, что при Вашем руководстве городом, эти взаимоотношения получат новый импульс и впредь будут складываться на конструктивных и добрых отношениях между государственной и духовной властью», — говорится в письме.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Сургута выбрали мэра. Им стал спикер городской думы Максим Слепов.

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел подарил икону и отправил письмо новому мэру Сургута (ХМАО) Максиму Слепову. Об этом глава города написал в своем tg-канале. «Владыка Павел вручил мне письмо со словами напутствия и подарил Икону Спасителя. Подарок очень тронул, а строчки письма не только взволновали, а стали добрым наставлением в моей дальнейшей профессиональной деятельности», — написал Слепов. Митрополит в письме отметил, что между Ханты-Мансийской епархией и мэрией Сургута сложились хорошие отношения и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества. «Выражаю надежду, что при Вашем руководстве городом, эти взаимоотношения получат новый импульс и впредь будут складываться на конструктивных и добрых отношениях между государственной и духовной властью», — говорится в письме. Ранее URA.RU писало, что депутаты Сургута выбрали мэра. Им стал спикер городской думы Максим Слепов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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