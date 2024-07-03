Митрополит Павел сделал подарок новому мэру Сургута

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел подарил икону и отправил письмо новому мэру Сургута (ХМАО) Максиму Слепову. Об этом глава города написал в своем tg-канале.
«Владыка Павел вручил мне письмо со словами напутствия и подарил Икону Спасителя. Подарок очень тронул, а строчки письма не только взволновали, а стали добрым наставлением в моей дальнейшей профессиональной деятельности», — написал Слепов.
Митрополит в письме отметил, что между Ханты-Мансийской епархией и мэрией Сургута сложились хорошие отношения и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества. «Выражаю надежду, что при Вашем руководстве городом, эти взаимоотношения получат новый импульс и впредь будут складываться на конструктивных и добрых отношениях между государственной и духовной властью», — говорится в письме.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Сургута выбрали мэра. Им стал спикер городской думы Максим Слепов.
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