Путин: создание единого парламента РФ и Белоруссии — вопрос времени

04 июля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Александр Лукашенко пришли к выводу, что надо сначала решать экономические вопросы, а только потом политические Фото: Официальный сайт Президента РФ Новость по теме Беларусь вступила в ШОС: что нужно знать об организации Президент РФ Владимир Путин рассказал, что создание единого парламента между Россией и республикой Беларусь — это вопрос времени. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с журналистами на полях саммита ШОС. До этого Беларусь приняли в состав Шанхайского объединения. «Что касается союзного государства, мы помним. Мы по этому пути и идем. И президент Беларуси считает, что нужно на первом этапе решать не политические, а экономические вопросы. Хотя и в сфере политики у нас все в порядке. И межпарламентские структуры работают. Нужно ли преходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента — ну это вопрос времени», — рассказал Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что согласен с белорусским главой Александром Лукашенко в вопросе акцента внимания на экономическое усиление. В Астане проходит саммит ШОС 3—4 июня. В ходе мероприятия официально Беларусь приняли в объединение. Российский президент также провел ряд встреч с другими зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие и другие вопросы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что создание единого парламента между Россией и республикой Беларусь — это вопрос времени. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с журналистами на полях саммита ШОС. До этого Беларусь приняли в состав Шанхайского объединения. «Что касается союзного государства, мы помним. Мы по этому пути и идем. И президент Беларуси считает, что нужно на первом этапе решать не политические, а экономические вопросы. Хотя и в сфере политики у нас все в порядке. И межпарламентские структуры работают. Нужно ли преходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента — ну это вопрос времени», — рассказал Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что согласен с белорусским главой Александром Лукашенко в вопросе акцента внимания на экономическое усиление. В Астане проходит саммит ШОС 3—4 июня. В ходе мероприятия официально Беларусь приняли в объединение. Российский президент также провел ряд встреч с другими зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие и другие вопросы.