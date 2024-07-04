Путин: создание единого парламента РФ и Белоруссии — вопрос времени

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Владимир Путин прибыл в Минск. stock , лукашенко александр, путин
Владимир Путин и Александр Лукашенко пришли к выводу, что надо сначала решать экономические вопросы, а только потом политические Фото:
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Беларусь вступила в ШОС: что нужно знать об организации

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что создание единого парламента между Россией и республикой Беларусь — это вопрос времени. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с журналистами на полях саммита ШОС. До этого Беларусь приняли в состав Шанхайского объединения.

«Что касается союзного государства, мы помним. Мы по этому пути и идем. И президент Беларуси считает, что нужно на первом этапе решать не политические, а экономические вопросы. Хотя и в сфере политики у нас все в порядке. И межпарламентские структуры работают. Нужно ли преходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента — ну это вопрос времени», — рассказал Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что согласен с белорусским главой Александром Лукашенко в вопросе акцента внимания на экономическое усиление.

В Астане проходит саммит ШОС 3—4 июня. В ходе мероприятия официально Беларусь приняли в объединение. Российский президент также провел ряд встреч с другими зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие и другие вопросы.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что создание единого парламента между Россией и республикой Беларусь — это вопрос времени. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с журналистами на полях саммита ШОС. До этого Беларусь приняли в состав Шанхайского объединения. «Что касается союзного государства, мы помним. Мы по этому пути и идем. И президент Беларуси считает, что нужно на первом этапе решать не политические, а экономические вопросы. Хотя и в сфере политики у нас все в порядке. И межпарламентские структуры работают. Нужно ли преходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента — ну это вопрос времени», — рассказал Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент РФ подчеркнул, что согласен с белорусским главой Александром Лукашенко в вопросе акцента внимания на экономическое усиление. В Астане проходит саммит ШОС 3—4 июня. В ходе мероприятия официально Беларусь приняли в объединение. Российский президент также провел ряд встреч с другими зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие и другие вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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