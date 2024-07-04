04 июля 2024

CNN: Байден перестанет работать по вечерам ради хорошего сна

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден внесет изменения в свой график
Байден внесет изменения в свой график Фото:

Президент США Джо Байден намерен внести изменения в свой рабочий график, ограничив участие в мероприятиях после 20:00, чтобы выделить больше времени для отдыха и сна. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информацию от источников.

«Байден заявил губернаторам-демократам <...> что часть его плана на будущее заключается в том, чтобы прекратить планировать мероприятия после 8 вечера, чтобы он мог больше спать», — об этом сообщают три источника телеканала CNN.

Эта информация вызвала разочарование у нескольких губернаторов, которые рассчитывали на подтверждение способности Байдена управлять страной на протяжении следующего президентского срока. Как отмечают СМИ, недавние дебаты с участием Байдена и его республиканского оппонента Дональда Трампа прошли не лучшим образом для действующего президента, особенно из-за позднего времени проведения.

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Президент США Джо Байден намерен внести изменения в свой рабочий график, ограничив участие в мероприятиях после 20:00, чтобы выделить больше времени для отдыха и сна. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информацию от источников. «Байден заявил губернаторам-демократам <...> что часть его плана на будущее заключается в том, чтобы прекратить планировать мероприятия после 8 вечера, чтобы он мог больше спать», — об этом сообщают три источника телеканала CNN. Эта информация вызвала разочарование у нескольких губернаторов, которые рассчитывали на подтверждение способности Байдена управлять страной на протяжении следующего президентского срока. Как отмечают СМИ, недавние дебаты с участием Байдена и его республиканского оппонента Дональда Трампа прошли не лучшим образом для действующего президента, особенно из-за позднего времени проведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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