CNN: Байден перестанет работать по вечерам ради хорошего сна

Президент США Джо Байден намерен внести изменения в свой рабочий график, ограничив участие в мероприятиях после 20:00, чтобы выделить больше времени для отдыха и сна. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информацию от источников.
«Байден заявил губернаторам-демократам <...> что часть его плана на будущее заключается в том, чтобы прекратить планировать мероприятия после 8 вечера, чтобы он мог больше спать», — об этом сообщают три источника телеканала CNN.
Эта информация вызвала разочарование у нескольких губернаторов, которые рассчитывали на подтверждение способности Байдена управлять страной на протяжении следующего президентского срока. Как отмечают СМИ, недавние дебаты с участием Байдена и его республиканского оппонента Дональда Трампа прошли не лучшим образом для действующего президента, особенно из-за позднего времени проведения.
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