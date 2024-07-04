Байден признал свой провал на дебатах с Трампом

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Джо Байден признал, что «ошибся» Фото:

Президент США Джо Байден признал свой провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью радиостанциям в Висконсине и Пенсильвании.

«У меня была плохая ночь. <…> В том-то и дело, что я. Я допустил ошибку. Это 90 минут на сцене — посмотрите, что я сделал за три с половиной года», — сказал Байден в интервью, передает The Guardian.

Также президент заявил что его оплошность — это всего лишь 90 минут на сцене. Он призвал избирателей ознакомиться с его деятельностью за три с половиной года.

Ранее в США прошли политические дебаты Байдена с Трампом. По итогам выступления сторонники действующего лидера заявили, что их кандидат полностью провалился на этом мероприятии.

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Президент США Джо Байден признал свой провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью радиостанциям в Висконсине и Пенсильвании. «У меня была плохая ночь. <…> В том-то и дело, что я. Я допустил ошибку. Это 90 минут на сцене — посмотрите, что я сделал за три с половиной года», — сказал Байден в интервью, передает The Guardian. Также президент заявил что его оплошность — это всего лишь 90 минут на сцене. Он призвал избирателей ознакомиться с его деятельностью за три с половиной года. Ранее в США прошли политические дебаты Байдена с Трампом. По итогам выступления сторонники действующего лидера заявили, что их кандидат полностью провалился на этом мероприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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