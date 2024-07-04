Байден признал свой провал на дебатах с Трампом

04 июля 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Джо Байден признал, что «ошибся» Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден признал свой провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью радиостанциям в Висконсине и Пенсильвании. «У меня была плохая ночь. <…> В том-то и дело, что я. Я допустил ошибку. Это 90 минут на сцене — посмотрите, что я сделал за три с половиной года», — сказал Байден в интервью, передает The Guardian. Также президент заявил что его оплошность — это всего лишь 90 минут на сцене. Он призвал избирателей ознакомиться с его деятельностью за три с половиной года. Ранее в США прошли политические дебаты Байдена с Трампом. По итогам выступления сторонники действующего лидера заявили, что их кандидат полностью провалился на этом мероприятии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден признал свой провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью радиостанциям в Висконсине и Пенсильвании. «У меня была плохая ночь. <…> В том-то и дело, что я. Я допустил ошибку. Это 90 минут на сцене — посмотрите, что я сделал за три с половиной года», — сказал Байден в интервью, передает The Guardian. Также президент заявил что его оплошность — это всего лишь 90 минут на сцене. Он призвал избирателей ознакомиться с его деятельностью за три с половиной года. Ранее в США прошли политические дебаты Байдена с Трампом. По итогам выступления сторонники действующего лидера заявили, что их кандидат полностью провалился на этом мероприятии.