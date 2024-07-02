02 июля 2024

Белый дом: Байден не откажется от участия в выборах после прошедших дебатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
В Белом доме призвали общественность не беспокоиться о здоровье Байдена Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден останется в гонке на пост президента после дебатов с Дональдом Трампом, несмотря на общественные опасения. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что врачи не видят необходимости в проведении когнитивного тестирования для Байдена и отметила, что в день дебатов президент не использовал никаких лекарственных средств. Эти заявления призваны успокоить общественность относительно состояния здоровья главы государства.

Предвыборные дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня. После этого конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах в ноябре. По его мнению, президент «достиг многого» для страны, но у него практически нет шансов победить Трампа.

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Президент США Джо Байден останется в гонке на пост президента после дебатов с Дональдом Трампом, несмотря на общественные опасения. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Она подчеркнула, что врачи не видят необходимости в проведении когнитивного тестирования для Байдена и отметила, что в день дебатов президент не использовал никаких лекарственных средств. Эти заявления призваны успокоить общественность относительно состояния здоровья главы государства. Предвыборные дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня. После этого конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах в ноябре. По его мнению, президент «достиг многого» для страны, но у него практически нет шансов победить Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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