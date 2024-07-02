Белый дом: Байден не откажется от участия в выборах после прошедших дебатов

03 июля 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

В Белом доме призвали общественность не беспокоиться о здоровье Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент США Джо Байден останется в гонке на пост президента после дебатов с Дональдом Трампом, несмотря на общественные опасения. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Она подчеркнула, что врачи не видят необходимости в проведении когнитивного тестирования для Байдена и отметила, что в день дебатов президент не использовал никаких лекарственных средств. Эти заявления призваны успокоить общественность относительно состояния здоровья главы государства. Предвыборные дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня. После этого конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах в ноябре. По его мнению, президент «достиг многого» для страны, но у него практически нет шансов победить Трампа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден останется в гонке на пост президента после дебатов с Дональдом Трампом, несмотря на общественные опасения. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Она подчеркнула, что врачи не видят необходимости в проведении когнитивного тестирования для Байдена и отметила, что в день дебатов президент не использовал никаких лекарственных средств. Эти заявления призваны успокоить общественность относительно состояния здоровья главы государства. Предвыборные дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня. После этого конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах в ноябре. По его мнению, президент «достиг многого» для страны, но у него практически нет шансов победить Трампа.