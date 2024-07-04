04 июля 2024

В Каменске-Уральском исчез свердловчанин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение мужчины неизвестно уже пять дней (архивное фото)
Местоположение мужчины неизвестно уже пять дней (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал Андрей Рычков. Его местоположение неизвестно с 1 июля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Рычков Андрей Александрович, 39 лет. Город Каменск-Уральский, Свердловская область. С 1 июля 2024 года его местоположение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост Рычкова — 170 сантиметров, бритый наголо, глаза зеленые. Был одет в светло-серую кофту, синие джинсы и черные туфли.

Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также можно сообщить о нем по номеру инфорга отряда 8 963 648 60 69 (Людмила).

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал Андрей Рычков. Его местоположение неизвестно с 1 июля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Рычков Андрей Александрович, 39 лет. Город Каменск-Уральский, Свердловская область. С 1 июля 2024 года его местоположение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост Рычкова — 170 сантиметров, бритый наголо, глаза зеленые. Был одет в светло-серую кофту, синие джинсы и черные туфли. Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также можно сообщить о нем по номеру инфорга отряда 8 963 648 60 69 (Людмила).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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