В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал Андрей Рычков. Его местоположение неизвестно с 1 июля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Рычков Андрей Александрович, 39 лет. Город Каменск-Уральский, Свердловская область. С 1 июля 2024 года его местоположение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост Рычкова — 170 сантиметров, бритый наголо, глаза зеленые. Был одет в светло-серую кофту, синие джинсы и черные туфли.
Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также можно сообщить о нем по номеру инфорга отряда 8 963 648 60 69 (Людмила).
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