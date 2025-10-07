Кулема, пентюх, чувырла: чисто уральские словечки, которые поймет не каждый россиянин

Многие свердловчане с советских времен помнят фразу «Ты что, с Урала?» из фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Ее сказал москвич героине Ирины Муравьевой, намекнув на отсталость и провинциальность. СМИ сообщали, что режиссер Геральд Бежанов потом писал извинения главе свердловского обкома Борису Ельцину, уверяя, что не хотел обидеть уральских женщин.
Сами же уральцы посмеивались над афоризмом, понимая, что и впрямь отличаются от жителей других регионов своей простотой, прямотой, а еще заковыристым говором, понятным далеко не каждому россиянину. Агентство изучило словарь уральского говора, составленного по книге собирателя фольклора Ивана Стяжкина, и подготовило небольшую подборку чисто уральских словечек. Мы предлагаем читателям проверить себя — насколько они уральцы.
А
Айда — пойдем
Акурат — точь-в-точь
Артачиться — упрямиться
Аховый — ненадежный
Б
Базлать — громко кричать
Баской — красивый, ладный, хороший
Блажить — нести чепуху
Бодяжить — смешивать
Больно — очень, весьма (пример — ты тут не больно выкобенивайся)
Борзеть — наглеть
Бултыхнулся — упал в воду
Бурчать — невнятно, тихо говорить, (пример — бурчит себе под нос)
Бухнулся — упал с шумом
Бухтеть — ворчать
Быстрехонько — очень быстро
В
Вертихвостка — легкомысленная девица
Верткий — шустрый, юркий
Вздрючить — наказать за проступок
Вожгаться — длительно и упорно трудиться
Возюкать — пачкать (пример — вовсе извозюкался, то есть совсем испачкался)
Втюрить — навязать, насильно отдать
Выкобениваться — упрямиться, заставлять себя упрашивать
Выпендриваться — выделываться
Вытаращить шары — смотреть во все глаза
Г
Галиматья — вздор, чепуха
Гинуть — гибнуть
Глянуться — нравиться
Городить — говорить чепуху (пример — ну, чо ты городишь!)
Д
Давеча — вчера
Девать не куда — много, с избытком
Долдонить — говорить в пустую
Домовничать — управляться по хозяйству
Дундук — бестолковый человек
Е
Егозить — быть непоседливым
Единова — один раз
Елозить — беспокойно двигаться
Ерепениться — упрямиться
Ё
Ёрзать — беспокойно сидеть
Ж
Жамкать — жевать, стирать
Жулькать — мять
З
Забулдыга- пьяница
Завидки взяли — стало завидно
Задрипанный — неказистый
Заколеть — замерзнуть
Злыдень — очень злой человек
Зубоскалить — грубить (пример — ты мне ишшо позубоскаль!)
И
Изгадить — повредить
Изгаляться — насмехаться
Изнахратить — испортить
Испужаться — испугаться
Истосковаться — соскучиться
Ишшо — еще (пример — поговори мне ишшо, варнак эдакий!)
К
Кавардак — беспорядок
Калякать — говорить
Кимарить — дремать
Кожилиться — напрягаться, тужиться
Колошматить — бить
Костерить — ругать
Кукситься — хныкать, ныть
Кулема — нерасторопный, неловкий человек
Кумекать — соображать
Л
Лебезить — льстить
Лешак носит — ходит неизвестно где (пример — где его лешак носит?)
Лихоманка — болезнь
Ли чо ли — что ли (пример — ты самый умный ли чо ли?)
Лопатить — тяжело трудиться
Ляпки — игра в догонялки
Лясы точить — болтать просто так
М
Малохольный — не от мира сего, придурковатый
Мельтешить — суетиться, мелькать
Мозолить глаза — надоедать, вертеться перед глазами
Мурыжить — тянуть время, ничего не делая
Н
Надыбать — найти
Настрополиться — научиться чему либо
Нахратить — портить
Невидаль какА — ерунда какая-то
Нетука — нет
Ни в коем разе — ни в коем случае
Ни бельмень — не говорит, не понимает
О
Обкарнать — подстричь
Одаль — вдали
Оклематься — прийти в себя
Откель? Отсель! — откуда? отсюда
Отчебучить — натворить дел, учудить
Отчихвостить — отругать
П
Пентюх — олух
Поди — наверное (пример — ну так он поди на поскотину пошел)
Пошурудить — поворошить угли в печке
Пошто — почему, зачем
Прикорнуть — прилечь
Прорва — много
Пужать — пугать
Пурхаться — медлить, копаться
Р
Робить — работать
Робята — ребята
Робятёшки — ребятишки
С
Сбрендить — сойти с ума
Сидеть голодом — голодать
Скукожить — смять
Сочить — тереть на терке морковь
Т
Типун — чирий, нарыв (пример — типун тебе на язык, не говори больше так!)
Трёкает — болтает слишком много
Тюря — похлебка из сухарей с луком, зеленью и маслом, залитая кипятком
У
Удумать — выдумать, придумать
Узреть — увидеть
Уходить кого — убить
Ф
Фасониться — манерничать
Фатера — квартира
Х
Хаять — отзываться о человеке плохо
Хлопать половики — выбивать пыль, трясти
Хлыстик — кнут
Ц
Цыпки — мелкие трещинки на коже рук
Ч
ЧАпать — шагать, идти
Черепушка — посуда
Чувырла — одетый безвкусно, как попало
Чушка — подбородок
Ш
Шарашиться — гулять неизвестно где
Шаркнуть, шабаркнуть — сильно ударить
Шаромыжник — любитель поживиться за чужой счет
Шибко — очень
Шпынять — пинать
Шкандыбать — прихрамывать
Шлындать — бездельничать
Шоркать — стирать, тереть
Щ
Щерба — уха
Э
Этсамое — это самое
Я
Ярка — молодая овца
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!