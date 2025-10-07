Кулема, пентюх, чувырла: чисто уральские словечки, которые поймет не каждый россиянин

Свердловчане используют в речи слова, которые не понимают другие россияне
По особенностям говора уральцы могут легко отличить друг друга
Многие свердловчане с советских времен помнят фразу «Ты что, с Урала?» из фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Ее сказал москвич героине Ирины Муравьевой, намекнув на отсталость и провинциальность. СМИ сообщали, что режиссер Геральд Бежанов потом писал извинения главе свердловского обкома Борису Ельцину, уверяя, что не хотел обидеть уральских женщин.

Сами же уральцы посмеивались над афоризмом, понимая, что и впрямь отличаются от жителей других регионов своей простотой, прямотой, а еще заковыристым говором, понятным далеко не каждому россиянину. Агентство изучило словарь уральского говора, составленного по книге собирателя фольклора Ивана Стяжкина, и подготовило небольшую подборку чисто уральских словечек. Мы предлагаем читателям проверить себя — насколько они уральцы. 

А

Айда — пойдем

Акурат — точь-в-точь

Артачиться — упрямиться

Аховый — ненадежный

Б

Базлать — громко кричать 

Баской — красивый, ладный, хороший

Блажить — нести чепуху

Бодяжить — смешивать

Больно — очень, весьма (пример — ты тут не больно выкобенивайся)

Борзеть — наглеть

Бултыхнулся — упал в воду

Бурчать — невнятно, тихо говорить, (пример — бурчит себе под нос)

Бухнулся — упал с шумом

Бухтеть — ворчать

Быстрехонько — очень быстро

В 

Вертихвостка — легкомысленная девица

Верткий — шустрый, юркий

Вздрючить — наказать за проступок

Вожгаться — длительно и упорно трудиться

Возюкать — пачкать (пример — вовсе извозюкался, то есть совсем испачкался)

Втюрить — навязать, насильно отдать

Выкобениваться — упрямиться, заставлять себя упрашивать

Выпендриваться — выделываться

Вытаращить шары — смотреть во все глаза

Г

Галиматья — вздор, чепуха

Гинуть — гибнуть

Глянуться — нравиться

Городить — говорить чепуху (пример — ну, чо ты городишь!)

Д

Давеча — вчера

Девать не куда — много, с избытком

Долдонить — говорить в пустую

Домовничать — управляться по хозяйству

Дундук — бестолковый человек

Е

Егозить — быть непоседливым

Единова — один раз

Елозить — беспокойно двигаться

Ерепениться — упрямиться

Ё

Ёрзать — беспокойно сидеть

Ж

Жамкать — жевать, стирать

Жулькать — мять

З 

Забулдыга- пьяница

Завидки взяли — стало завидно

Задрипанный — неказистый

Заколеть — замерзнуть

Злыдень — очень злой человек

Зубоскалить — грубить (пример — ты мне ишшо позубоскаль!)

И

Изгадить — повредить

Изгаляться — насмехаться

Изнахратить — испортить

Испужаться — испугаться

Истосковаться — соскучиться

Ишшо — еще (пример — поговори мне ишшо, варнак эдакий!)

К 

Кавардак — беспорядок

Калякать — говорить

Кимарить — дремать

Кожилиться — напрягаться, тужиться

Колошматить — бить

Костерить — ругать

Кукситься — хныкать, ныть

Кулема — нерасторопный, неловкий человек

Кумекать — соображать

Л

Лебезить — льстить

Лешак носит — ходит неизвестно где (пример — где его лешак носит?)

Лихоманка — болезнь

Ли чо ли — что ли (пример — ты самый умный ли чо ли?)

Лопатить — тяжело трудиться 

Ляпки — игра в догонялки

Лясы точить — болтать просто так

М 

Малохольный — не от мира сего, придурковатый

Мельтешить — суетиться, мелькать

Мозолить глаза — надоедать, вертеться перед глазами

Мурыжить — тянуть время, ничего не делая

Н 

Надыбать — найти

Настрополиться — научиться чему либо

Нахратить — портить

Невидаль какА — ерунда какая-то

Нетука — нет

Ни в коем разе — ни в коем случае

Ни бельмень — не говорит, не понимает

О 

Обкарнать — подстричь

Одаль — вдали

Оклематься — прийти в себя

Откель? Отсель! — откуда? отсюда

Отчебучить — натворить дел, учудить

Отчихвостить — отругать

П

Пентюх — олух

Поди — наверное (пример — ну так он поди на поскотину пошел)

Пошурудить — поворошить угли в печке

Пошто — почему, зачем

Прикорнуть — прилечь

Прорва — много 

Пужать — пугать

Пурхаться — медлить, копаться

Р

Робить — работать

Робята — ребята

Робятёшки — ребятишки

С 

Сбрендить — сойти с ума

Сидеть голодом — голодать

Скукожить — смять

Сочить — тереть на терке морковь

Т 

Типун — чирий, нарыв (пример — типун тебе на язык, не говори больше так!)

Трёкает — болтает слишком много

Тюря — похлебка из сухарей с луком, зеленью и маслом, залитая кипятком

У

Удумать — выдумать, придумать

Узреть — увидеть

Уходить кого — убить

Ф 

Фасониться — манерничать

Фатера — квартира

Х

Хаять — отзываться о человеке плохо

Хлопать половики — выбивать пыль, трясти

Хлыстик — кнут

Ц

Цыпки — мелкие трещинки на коже рук 

Ч

ЧАпать — шагать, идти

Черепушка — посуда

Чувырла — одетый безвкусно, как попало

Чушка — подбородок

Ш

Шарашиться — гулять неизвестно где

Шаркнуть, шабаркнуть — сильно ударить

Шаромыжник — любитель поживиться за чужой счет

Шибко — очень

Шпынять — пинать

Шкандыбать — прихрамывать

Шлындать — бездельничать

Шоркать — стирать, тереть

Щ

Щерба — уха

Э

Этсамое — это самое

Я

Ярка — молодая овца

